Her şeye yakışıyor: Patates köftesi tarifi

Sebze köfteleri arasında belki de en lezzetlilerindendir patates köftesi .Sevmeyeni pek yoktur ve içine dilediğiniz malzemeyi ekleyerek bu tadı boyutlandırabilirsiniz. İşte hem kolay hem de pek lezzetli patates köftesinin tarifi:
MALZEMELER
5 adet haşlanmış patates
Bir adet kuru soğan
Bir yumurtanın sarısı
Bir çay bardağı mısır unu
Bir tatlı kaşığı rendelenmiş muskat
2 diş ezilmiş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kızartmak için;
Yumurta beyazı
Galeta unu
Sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Haşlanmış patatesi ezin ve püre haline getirin.
Pürenin içine minik mimik doğradığınız soğanı, mısır ununu, muskatı, yumurta sarısını, sarımsakları, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun.
Yoğurduğunuz patates köftesi hamurunu ceviz büyüklüğünde toplar halinde ayırın. Önce yumurta beyazına sonra galeta ununa batırarak kızgın yağda kızartın.
Afiyet olsun...
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