Her şeye yakışıyor: Patates köftesi tarifi

Sebze köfteleri arasında belki de en lezzetlilerindendir patates köftesi .Sevmeyeni pek yoktur ve içine dilediğiniz malzemeyi ekleyerek bu tadı boyutlandırabilirsiniz. İşte hem kolay hem de pek lezzetli patates köftesinin tarifi:

MALZEMELER

5 adet haşlanmış patates

Bir adet kuru soğan

Bir yumurtanın sarısı

Bir çay bardağı mısır unu

Bir tatlı kaşığı rendelenmiş muskat

2 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kızartmak için;

Yumurta beyazı

Galeta unu

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış patatesi ezin ve püre haline getirin.

Pürenin içine minik mimik doğradığınız soğanı, mısır ununu, muskatı, yumurta sarısını, sarımsakları, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun.

Yoğurduğunuz patates köftesi hamurunu ceviz büyüklüğünde toplar halinde ayırın. Önce yumurta beyazına sonra galeta ununa batırarak kızgın yağda kızartın.

Afiyet olsun...



