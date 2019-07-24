Mynet Trend

Her şeyin fazlası zarar! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Eğlenmek isterken bazı şeylerin dozunu fazla kaçırınca geceniz ve siz perişan olabilirsiniz. İşte bunun örneği olan insanlar...

Her şeyin fazlası zarar! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller

Arada bir kutlamalarda alkol alabilirsiniz, ancak çok azımız ne zaman duracağımızı biliyor. Bu nedenle, alkolün dozu fazla kaçınca ortaya komik durumlar çıkabiliyor. Bu nedenle alkol tüketirken sınırı bilip eğlencenin dozunu kaçırmamak gerek yoksa bu fotoğraftaki insanların düştüğü komik durumlar size de uğrayabilir.

Bu yazıda, sizi yüksek sesle güldürecek sarhoşların fotoğraflarını derledik. İyi eğlenceler!

İşte o fotoğraflar...

Uçtum şahitlerim var!

drunk-daughter-lying-on-the-ground-and-drunk-dad-riding-a-statue

Bardak yok muydu!

drunk-people-meme-09

Acıktı herhalde...

drunk-people-meme-10

Yerler pislenmesin!

drunk-people-meme-29

Bayılırken de seviyorum!

Funny-Drunk-Couple-Lay-Down

Uyumak için iyi bir yer!

funny-drunk-people-dumpaday-271

Dengede duramazken biz!

funny-meme-picture-1562765104

Esmiyor!

funny-meme-picture-1562765273

Saati de kurdum! Tamamdır

funny-meme-picture-1562765902

Pratik çözümler...

funny-meme-picture-1562766689

Çocukluğuma döndüm

a1

Şişeyle kim uğraşacak?!

a2

İlginç bir oyun...

a3

Yavru alayım mı seni?

a4

Telefonu şarja taktın mı? Taktım.

a5

Derman yok dizlerimde...

a6

Üşengeçlik...

a7

Ay ben nerdeyim? Ne oldu?

a8

Yorumsuz...

a9

Evlenelim mi aşkım?

a10

Rahatsız etmeyin!

funny-meme-picture-1562766811

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti...Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler alkol komik fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzelliğiyle büyüleyen genç kızın mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor!

Güzelliğine aldanmayın mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor!

Behzat Ç. hangi kanalda, nereden izlenebilir? Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi başlıyor!

Behzat Ç. 6 yıl aradan sonra geri dönüyor!

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti nedir?

Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti...

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!

Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.