Her şeyin fazlası zarar! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller

Arada bir kutlamalarda alkol alabilirsiniz, ancak çok azımız ne zaman duracağımızı biliyor. Bu nedenle, alkolün dozu fazla kaçınca ortaya komik durumlar çıkabiliyor. Bu nedenle alkol tüketirken sınırı bilip eğlencenin dozunu kaçırmamak gerek yoksa bu fotoğraftaki insanların düştüğü komik durumlar size de uğrayabilir.

Bu yazıda, sizi yüksek sesle güldürecek sarhoşların fotoğraflarını derledik. İyi eğlenceler!

İşte o fotoğraflar...

Uçtum şahitlerim var!

Bardak yok muydu!

Acıktı herhalde...

Yerler pislenmesin!

Bayılırken de seviyorum!

Uyumak için iyi bir yer!

Dengede duramazken biz!

Esmiyor!

Saati de kurdum! Tamamdır

Pratik çözümler...

Çocukluğuma döndüm

Şişeyle kim uğraşacak?!

İlginç bir oyun...

Yavru alayım mı seni?

Telefonu şarja taktın mı? Taktım.

Derman yok dizlerimde...

Üşengeçlik...

Ay ben nerdeyim? Ne oldu?

Yorumsuz...

Evlenelim mi aşkım?

Rahatsız etmeyin!





