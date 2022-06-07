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Her şeyin yanına yakışıyor! Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

07.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinyağlı yemekler hafif lezzetleriyle özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Zeytinyağlı yemekleri ısıtmaya gerek duyulmaması onları tercih etme nedenleri arasında yer alıyor. Zeytinyağlı taze fasulye de en sevilen zeytinyağlı lezzetlerden. Evde istediğiniz lezzette zeytinyağlı taze fasulye yapmak için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Her şeyin yanına yakışıyor! Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Bazı lezzetlerin tadı bizi tatile gitmiş hissi verebilir. Zeytinyağlı taze fasulye de bu lezzetler arasında yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde yenilen en hafif yemekler arasında bulunan zeytinyağlı taze fasulyeyi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız taze fasulye her türlü yiyeceğin yanına çok yakışacak.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram taze fasulye
  • 1 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam pul biber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağ
  • 2 adet kesme şeker
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  • Uygun bir tencereye aldığınız sıvı yağ ve zeytinyağının üzerine soğanı ekleyip kavurun.
  • Üzerine temizlenmiş, 2 ya da 3'e kesilmiş fasulyeleri ilave edin ve orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde fasulyelerin suyunu salıp çekmesini bekleyin.
  • Üzerine kesme şekerleri, kabuklarını soyup küçük küçük doğradığınız domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Kavurma işlemine devam edin.
  • Baharatlarını atıp sıcak suyunu da ekleyip kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • İster sıcak, ister soğuk servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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