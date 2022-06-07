Her şeyin yanına yakışıyor! Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Bazı lezzetlerin tadı bizi tatile gitmiş hissi verebilir. Zeytinyağlı taze fasulye de bu lezzetler arasında yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde yenilen en hafif yemekler arasında bulunan zeytinyağlı taze fasulyeyi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız taze fasulye her türlü yiyeceğin yanına çok yakışacak.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze fasulye

1 adet soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı zeytinyağ

2 adet kesme şeker

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Uygun bir tencereye aldığınız sıvı yağ ve zeytinyağının üzerine soğanı ekleyip kavurun.

Üzerine temizlenmiş, 2 ya da 3'e kesilmiş fasulyeleri ilave edin ve orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde fasulyelerin suyunu salıp çekmesini bekleyin.

Üzerine kesme şekerleri, kabuklarını soyup küçük küçük doğradığınız domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Kavurma işlemine devam edin.

Baharatlarını atıp sıcak suyunu da ekleyip kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

İster sıcak, ister soğuk servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



