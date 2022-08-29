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Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

26.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaklarda kullanılan temel malzemeler arasında yer alan tencereler içinde en eski tiplerden biri emaye tencereler. Bu ürünler, diğer tencerelere göre farklı olduğu için "Emaye tencere nedir?" sorusu ile sıkça karşılaşılıyor. Yüzey özellikleri bakımından cama benzeyen bu ürünler, oldukça şık bir görünüm sunuyor. Kolay temizlenebildikleri için mutfaklarda tercih ediliyor. Sizler için kaliteli emaye tencerelerini derledik.

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

İçindekiler

  • 1. En leziz kızartmalar için: Arsimo Essan Yanmaz Yapışmaz Süzgeçli Emaye Kızartma Tenceresi
  • 2. Kalite ve şıklık bir arada: SAVAŞAN Emaye Üçlü Tencere Takımı
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (29.08.2022)
  • 3. Sağlıklı gıda tüketmek isteyenlere: Nostalji Közmatik Emaye Közleme Tencere Köz Tenceresi
  • 4. Küçük ama fonksiyonlu ürün arayanlara: Miss Betty Emaye Yumurta Tenceresi ve Sos Tenceresi
  • 5. Mutfakların vazgeçilmezi: 3 Er Cam Kapaklı Emaye Tencere Seti
  • 6. Hem tencere hem saklama kabı: Refikadan Kırmızı Emaye Saklama Kabı Seti
  • 7. Şık tasarımıyla öne çıkan: Emsan Nostalji Emaye Bej Kızartma Tenceresi
  • 8. Renkli ve desenli bir seçenek: English Home Flower Spree Emaye Tencere
  • 9. Çok amaçlı zengin bir set: Beha Kırmızı ve Krem Waybe 14 Parça Emaye Yoğurt Bakraç ve Mayalama Seti
  • 10. Modern çizgilerle geçmişe yolculuk: English Home Flower Spree Emaye Bakraç

En eski pişirme araçlarından biri olan emaye tencereler, günümüzde hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Mutfaklarında en iyi emaye tencere seçeneklerini kullanmak isteyenler, üretici markalar konusunda titiz bir araştırma yapıyor. En iyi emaye tencere markası olarak değerlendirilen üreticiler, ürünlerinde farklı boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Gelin, bu tencerelere birlikte bakalım.

1. En leziz kızartmalar için: Arsimo Essan Yanmaz Yapışmaz Süzgeçli Emaye Kızartma Tenceresi

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

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En iyi emaye markası olarak gösterilen Arsimo Essan Yanmaz Yapışmaz Süzgeçli Emaye Kızartma Tenceresi ile hemen her kullanıcının beğeni ile bahsettiği üreticiler arasında yer alıyor. Türk mutfağının en leziz yemeklerini hazırlamak üzere yağda kızartma yapmak için tasarlanan ürün, 20 cm boyutlarında üretiliyor. İçinde bulunan süzgeci sayesinde son derece pratik biçimde kullanım sağlıyor. Emaye tencere, totalde 800 gram gıda ürününü tek seferde pişirebiliyor. Siyah renkli olarak tasarlanan ürün, aynı zamanda bulunduğu mutfakta şıklığı ile dikkat çekiyor.

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2. Kalite ve şıklık bir arada: SAVAŞAN Emaye Üçlü Tencere Takımı

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Emaye tencere takımları, neredeyse her mutfakta kullanılan mutfak malzemeleri arasında bulunuyor. SAVAŞAN Emaye Üçlü Tencere Takımı, beyaz ve gold renkli tasarımı ile mutfaklarda fark yaratıyor. Çeyiz seti olarak da tercih edilen ürün, markanın kaliteli üretim teknikleri ile 14, 16 ve 18 cm olarak iç dış porselen emaye malzeme ile satışa sunuluyor. Yuvarlak şekilde tasarlanan ürün, kapaksız olarak fırına da girebiliyor. Toplamda altı parça olarak üretilen bu set, patentli ürünler arasında ve emaye tencere yorumları en çok yapılan seçenekler içinde yer alıyor.

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3. Sağlıklı gıda tüketmek isteyenlere: Nostalji Közmatik Emaye Közleme Tencere Köz Tenceresi

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Türk mutfağının en leziz lezzetlerinden biri, sebzelerin közlenerek pişirildiği yemekler oluyor. Özellikle sağlıklı ve hafif beslenmeye özen gösteren kişiler için gıdaları pratik biçimde közleyebilecekleri materyaller son derece önemli oluyor. Üretim geçmişi çok eski tarihlere dayanan Nostalji Közmatik Emaye Közleme Tencere Köz Tenceresi ise bu tip gereksinimleri uzun yıllardır karşılıyor. Sebze közleme işlemleri için özel olarak üretilen ürün, 8.5 litrelik kapasitesi ile yoğun hazırlıklar için dahi uygun olabiliyor. Üç parçadan oluşan tencere, 30 cm boyutları ile kullanılmadığı zaman kolayca muhafaza edilebiliyor.

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4. Küçük ama fonksiyonlu ürün arayanlara: Miss Betty Emaye Yumurta Tenceresi ve Sos Tenceresi

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Kahvaltı saatlerinin önemli gıda ürünleri arasında yer alan yumurtaların pişirilmesi için gerek duyulan yumurta tencereleri, mutfakların demirbaş malzemeleri arasında yer alıyor. Evlerin yanı sıra yeme içme hizmeti veren birçok mekânda ihtiyaç duyulan bu ürünler içinde Miss Betty Emaye Yumurta Tenceresi ve Sos Tenceresi, şık tasarımı ile en çok beğenilen seçeneklerden biri oluyor. Hem yumurta haşlama işlemleri hem farklı malzemelerle hazırlanabilecek soslar için tercih edilen ürün, geniş formu ile pratik biçimde kullanılabiliyor. Ayrıca ürün, deseni ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

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5. Mutfakların vazgeçilmezi: 3 Er Cam Kapaklı Emaye Tencere Seti

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

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Çeşitli markalar tarafından üretilen emaye tencereler, geçmiş tarihlerden bu yana en çok kullanılan çeşitler oluyor. Üstelik bu ürünler, mutfakların ihtiyaçlarına göre setler hâlinde satılıyor. Emaye tencere seti olarak bulunan seçenekler arasında şık tasarımları ile 3 Er Cam Kapaklı Emaye Tencere Seti, en çok beğenilen modellerden biri oluyor. Bu set içeriğinde, üç farklı boyutta tencere yer alırken ürün, cam kapakları sayesinde yemek pişirme işlemini daha kolay takip etmeyi sağlıyor. Üstelik ürün, pişirme işlemlerinin dışında saklama kabı olarak da kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

6. Hem tencere hem saklama kabı: Refikadan Kırmızı Emaye Saklama Kabı Seti

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Sağlıklı bir kullanım imkânı veren emaye ürünler, gıdaların vitamin ve mineral değerlerini koruyarak pişirme işlemi gerçekleştiriyor. Refikadan Kırmızı Emaye Saklama Kabı Seti, pişirme işlemlerinin yanı sıra yemekleri sağlıklı şekilde muhafaza etmek için saklama kabı olarak da kullanım sunuyor. Böylece şık görünümleri ve alternatifli boyutları ile birçok mutfağın kurtarıcı parçaları oluyor. 14, 16 ve 18 cm boyutlarla satışa sunulan set, emayenin sağlıklı dokunuşu ile birleşip kullanıcılara hijyenik bir saklama imkânı sunuyor. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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7. Şık tasarımıyla öne çıkan: Emsan Nostalji Emaye Bej Kızartma Tenceresi

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Mutfak malzemesi seçimlerinde tercihlerini şıklıktan yana kullananlar için Emsan Nostalji Emaye Bej Kızartma Tenceresi, en gösterişli modellerden biri olabilir. Bej renge eşlik eden altın kulpları ile dikkat çeken ürünün kullanım kapasitesi ise toplam dört litre olarak tasarlanıyor. Titanyum malzemeler kullanılarak üretilen kulpların bakteri barındırmayan teknolojiler ile üretilmesi ise ürünü özel hâle getiriyor. Aynı zamanda tencere gövdesinin çizilmelere karşı dayanıklılığı, ürünü ön plana çıkarıyor. Yine de Emsan markalı emaye tencere kullanımı, uzun ömürlü olması açısından indiksüyon ocaklarda önerilmiyor. Ürün; cam kapağı, tencere ve süzgeç ile set hâlinde satışa sunuluyor.

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8. Renkli ve desenli bir seçenek: English Home Flower Spree Emaye Tencere

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

English Home Flower Spree Emaye Tencere, 14 cm boyut seçeneği ile satışa sunuluyor. Mutfaklarında desenli ve renkli seçenekli ürünleri kullanmayı sevenler için ideal olan ürün, alt bölümünde kullanılan hardal sarısı rengi ile dikkat çekerken kapak tasarımında ise beyaz fon üzerine çiçekler ile göz dolduruyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip tencere, parlaklığını koruyan dış yüzeyi ve bakteri barındırmayan üretim teknolojisi ile uzun yıllar yıpranmadan kullanılabilecek seçeneklerden biri oluyor. İki parça halinde satışa sunulan ürün, markanın Flowertepia koleksiyonunun en çok satan modelleri arasında bulunuyor.

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9. Çok amaçlı zengin bir set: Beha Kırmızı ve Krem Waybe 14 Parça Emaye Yoğurt Bakraç ve Mayalama Seti

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Beha Kırmızı ve Krem Waybe 14 Parça Emaye Yoğurt Bakraç ve Mayalama Seti, sağlıklı yiyecek tüketmeyi isteyenlerin en çok tercih ettiği set çeşitlerinden biri oluyor. Evde mayalanan yoğurtların steril biçimde muhafaza edilmesi için üretilen set içinde üç litre hacimli metal kulplu bakra ve altı adet mayalama kabı bulunuyor. Plastik kapaklı olarak tasarlanan ürünlerin hacimleri ise 0,45 litre olarak üretiliyor. Çok amaçlı olarak kullanılabilen ürün, yemekleri muhafaza etmek için saklama kabı şeklinde de kullanılabiliyor. Tencereler, isteğe göre fırında yemek ısıtma işlemleri için de tercih ediliyor.

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10. Modern çizgilerle geçmişe yolculuk: English Home Flower Spree Emaye Bakraç

Her türlü yemeği kolayca pişirebileceğiniz en iyi emaye tencere markaları

Tercihlerini en iyi emaye tencere markası üzerinden yapacaklar için dönemin popüler ev yaşam ürünü üreticilerinden olan ve tüm ürünlerinden beğeni ile bahsedilen English Home, tencere takımlarının yanı sıra özenle mayalanmış yoğurtların muhafaza edilmesi için bakraç tasarımı ile karşımıza çıkıyor. Markanın Flower serisi içinde yer alan English Home Flower Spree Emaye Bakraç, hardal rengi ve tasarımı ile oldukça dikkat çekiyor. Metal kupları tutan ahşap detaylar ise ürünü tasarım bakımından benzersiz kılıyor. Eski stil bakraçlardan ilham alınarak tasarlanmış ürün, aynı zamanda tencere olarak da kullanılıyor.

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