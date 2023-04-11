Her yemeğe yakışan ezme salata tarifi! Lokanta usulü ezme salata nasıl yapılır?

Ezme salatanın içine giren her malzeme rondodan geçiriliyor. Bu malzemelere özel olarak hazırlanan enfes sos ile eşsiz bir lezzete kavuşan salatayı yiyen herkes hayran kalıyor. Anında hazırlanan ezme salata tarifinin denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER 3 adet orta boy domates

1 adet salatalık

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

6-7 dal maydanoz

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı elma sirkesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF İlk olarak yeşil biberleri, soğanı, maydanozları ve domatesleri robottan geçiriyoruz. Sebzelerin çok fazla ezilmemesine dikkat ediyoruz.

Daha sonra elma sirkesini, nar ekşisini, zeytinyağını ve tuzu ekleyip bir tur karıştırıyoruz.

Ezme salatayı geniş bir kaseye alıyoruz. Üzerine domates ve biber salçalarını ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Servise hazır.

AFİYET OLSUN!

