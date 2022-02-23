YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz: Mersin’den biberli ekmek tarifi…

Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz: Mersin’den biberli ekmek tarifi…

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in meşhur biber salçası ile yapılan biberli ekmeği her öğün sofranıza taşımak isteyeceksiniz. Görüntüsü ve tadıyla adeta lahmacuna rakip olan bu eşsiz tarif, lezzetli olmasının yanında son derece kolay yapımıyla da gerçekten şaşırtıcı. Peki, oldukça pratik bir tarifi bulunan bu biberli ekmek nasıl yapılır? İşte, her lokmasından ayrı lezzet alacağınız Mersin’in biberli ekmek tarifi…

Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz: Mersin’den biberli ekmek tarifi…

Az malzeme ile yemeklerin lezzetine lezzet katacak şahane bir ekmek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Mersin’e gitmenize gerek kalmadan Mersin lezzetini sofralarınıza taşıyan biberli ekmek tarifini denedikten sonra sürekli bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. İşte, tok olan insana acıktığını hissettiren biberli ekmek tarifi…

MERSİN BİBERLİ EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

HAMUR İÇİN

  • Yarım paket kuru maya

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvıyağ

  • Yarım su bardağı su

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

BİBERLİ HARÇ İÇİN

  • 1 kuru soğan

  • 1 çay bardağı su

  • Yarım çay bardağı sıvıyağ

  • 2 tatlı kaşığı biber salçası

  • Yarım çay bardağı susam

  • Yarım çay bardağı tatlı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı toz zahter

  • 2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Biberli ekmeğin hamurunu hazırlamak için kuru maya, un ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın.

  • Ardından süt, sıvıyağ ve suyu ekleyerek güzelce yoğurun.

  • Hamurunuz yumuşak ve hafif ele yapışan bir kıvam alana kadar yoğurun.

  • İstediğiniz kıvamı elde ettikten sonra hamuru oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

  • Biberli harç için soğanları ortadan ikiye kesin.

  • Kesilen soğanları ince ince doğrayın.

  • Soğanları tavanın içine alarak sıvı yağın içinde yumuşayana kadar kavurun.

  • Pul biberi bir kaseye koyun ve üzerine 1 su bardağı suyu ilave edin.

  • 20-30 dakika kadar suda bekletin.

  • İrileşip açılmaya başlayan biberli suyu hazırladığınız soğanların üzerine ekleyin.

  • Daha sonra salça karabiber ve tuzu da ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun.

  • Hazır olan harcın üzerine susamı ekleyin ve harcı soğumaya bırakın.

  • Kabaran hamurdan bezeler yapın ve merdane yardımıyla açarak 15 cm çapında yuvarlaklar elde edin.

  • Elde ettiğiniz tüm yuvarlak hamurların üzerini elinizle hafifçe bastırarak biraz daha açın.

  • Yüzeyine hazırlamış olduğunuz harçtan koyun ve kaşıkla yayın.

  • Biberli ekmekleri daha önce ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirin.

  • Tepsiye sığmıyorlarsa iki defada pişirebilirsiniz.

  • Pişen biberli ekmekleri sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katlı patates tarifiKatlı patates tarifi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Mayalı hamurdan nefis lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Mayalı hamurdan nefis lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Bu tatlıda şeker yok: Herle tatlısı

Bu tatlıda şeker yok: Herle tatlısı

Sebzesinden etine tam anlamıyla bir lezzet şöleni: Besni tava tarifi

Sebzesinden etine tam anlamıyla bir lezzet şöleni: Besni tava tarifi

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

İlginizi Çekebilir

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.