Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz: Mersin’den biberli ekmek tarifi…

Az malzeme ile yemeklerin lezzetine lezzet katacak şahane bir ekmek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Mersin’e gitmenize gerek kalmadan Mersin lezzetini sofralarınıza taşıyan biberli ekmek tarifini denedikten sonra sürekli bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. İşte, tok olan insana acıktığını hissettiren biberli ekmek tarifi…

MALZEMELER

HAMUR İÇİN

BİBERLİ HARÇ İÇİN

HAZIRLANIŞI

Biberli ekmeğin hamurunu hazırlamak için kuru maya, un ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın.

Ardından süt, sıvıyağ ve suyu ekleyerek güzelce yoğurun.

Hamurunuz yumuşak ve hafif ele yapışan bir kıvam alana kadar yoğurun.

İstediğiniz kıvamı elde ettikten sonra hamuru oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

Biberli harç için soğanları ortadan ikiye kesin.

Kesilen soğanları ince ince doğrayın.

Soğanları tavanın içine alarak sıvı yağın içinde yumuşayana kadar kavurun.

Pul biberi bir kaseye koyun ve üzerine 1 su bardağı suyu ilave edin.

20-30 dakika kadar suda bekletin.

İrileşip açılmaya başlayan biberli suyu hazırladığınız soğanların üzerine ekleyin.

Daha sonra salça karabiber ve tuzu da ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun.

Hazır olan harcın üzerine susamı ekleyin ve harcı soğumaya bırakın.

Kabaran hamurdan bezeler yapın ve merdane yardımıyla açarak 15 cm çapında yuvarlaklar elde edin.

Elde ettiğiniz tüm yuvarlak hamurların üzerini elinizle hafifçe bastırarak biraz daha açın.

Yüzeyine hazırlamış olduğunuz harçtan koyun ve kaşıkla yayın.

Biberli ekmekleri daha önce ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirin.

Tepsiye sığmıyorlarsa iki defada pişirebilirsiniz.

Pişen biberli ekmekleri sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.