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Her yer kırmızıya boyandı! O çılgın festival başladı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

İspanya’da Valencia şehrinin Buñol kasabasında düzenlenen domates festivali 28 Ağustos’ta başladı. Gün boyu süren dünyaca ünlü festivale her yıl binlerce kişi katılıyor.

Her yer kırmızıya boyandı! O çılgın festival başladı

Farklı ülkelerden turistlerin de ilgisini çeken festivalde katılımcılar büyük bir domates savaşıyla kenti kırmızıya boyuyor. Etkinliğin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, La Tomatina festivalinin kökleri 1940’larda yanlışlıkla meydana gelen bir domates savaşına dayanıyor.

O OLAYDAN SONRA GELENEK HALİNE GELMİŞ

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Şehir merkezinde düzenlenen insanların büyük kafalı kostümler giyerek katıldığı geleneksel geçit töreninde katılımcılardan birinin kostüm kafası başka birileri yüzünden düşmüş; çıkan arbedede vatandaşlar gördükleri domates tezgâhından birbirlerine domates atmaya başlamışlar ve bu bir gelenek haline gelmiş.

1950'DE YASAKLANMIŞ

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1950’lerde festival, Franco yönetimindeki İspanya’da dini bir önemi olmaması nedeniyle yasaklanmış. Bu yıl 28 Ağustos’ta düzenlenen festival her yıl Ağustos ayının son Çarşamba gününde yapılıyor.

SOKAKLAR ESKİSİNDEN DAHA TEMİZ OLUYOR

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Öğlen 11 saatlerinde domates yüklü kamyonların kent merkezine gelmesiyle başlayan festival, gün sonunda sokakların tazyikli su sıkılarak temizlenmesiyle son buluyor. Domatesin asidik yapısı nedeniyle sokaklar, temizliğin ardından eskisinden daha temiz oluyor.

GİRİŞ BİLETİ 10 EURO

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2013’e kadar herkesin katılımına açık olan festivale, 20 binden fazla kişinin katılımının ardından giriş ücretli oldu. Festival alanına giriş bileti 10 Euro.

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