Her yer kırmızıya boyandı! O çılgın festival başladı

Farklı ülkelerden turistlerin de ilgisini çeken festivalde katılımcılar büyük bir domates savaşıyla kenti kırmızıya boyuyor. Etkinliğin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, La Tomatina festivalinin kökleri 1940’larda yanlışlıkla meydana gelen bir domates savaşına dayanıyor.

O OLAYDAN SONRA GELENEK HALİNE GELMİŞ

Şehir merkezinde düzenlenen insanların büyük kafalı kostümler giyerek katıldığı geleneksel geçit töreninde katılımcılardan birinin kostüm kafası başka birileri yüzünden düşmüş; çıkan arbedede vatandaşlar gördükleri domates tezgâhından birbirlerine domates atmaya başlamışlar ve bu bir gelenek haline gelmiş.

1950'DE YASAKLANMIŞ

1950’lerde festival, Franco yönetimindeki İspanya’da dini bir önemi olmaması nedeniyle yasaklanmış. Bu yıl 28 Ağustos’ta düzenlenen festival her yıl Ağustos ayının son Çarşamba gününde yapılıyor.

SOKAKLAR ESKİSİNDEN DAHA TEMİZ OLUYOR

Öğlen 11 saatlerinde domates yüklü kamyonların kent merkezine gelmesiyle başlayan festival, gün sonunda sokakların tazyikli su sıkılarak temizlenmesiyle son buluyor. Domatesin asidik yapısı nedeniyle sokaklar, temizliğin ardından eskisinden daha temiz oluyor.