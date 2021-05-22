Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü Miran bebek için düzenlenen kampanyaya destek verdi!

Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü, Demet Evgar'ın canlı yayınına katılarak Miran bebek için destek istedi. SMA hastası Miran bebeğin tedavisi için bağış toplanan canlı Instagram yayınına katılan Akın Akınözü sevenlerine çağrıda bulundu. İşte, detaylar...

AKIN AKINÖZÜ'NDEN MİRAN BEBEĞE DESTEK

Hercai’nin yıldızı Akın Akınözü, Instagram canlı yayınında Demet Evgar’ın konuğu oldu. SMA hastası olan Miran bebeğe bağış toplanması için sevenlerine çağrıda bulunan Akınözü, Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini Miran bebek için bağışladı.



