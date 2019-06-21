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'Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü’nün askerlik fotoğrafı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bedelli olarak askere giden 'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün asker selamı verirken çekildiği pozu sosyal medyaya düştü. Akın Akınözü'nün o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

'Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü’nün askerlik fotoğrafı olay oldu

Hercai’nin başrol oyuncusu Akın Akınözü’nün askerlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Hem ünlüler hem de sporcular bedelli askerlikten yararlanmak için önceki günlerde şubelerine gidip işlemlerini yaptı ve asker ocaklarına teslim oldu.

'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü de dizinin sezon finalinin ardından bedelli olarak askere gitmişti. Annesi tarafından askere uğurlanan oyuncu saçları ve sakallarını kestirince yeni görüntüsüyle çok konuşulmuştu.

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21 gün sürecek olan vatani görevini yapmakta olan Akınözü'nün askerde çekilmiş bir karesi daha ortaya çıktı.

Fotoğraf kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.


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