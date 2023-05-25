Herhangi bir şey nasıl yazılır, herhangi bir şey yazımı nasıl olmalıdır? Herhangi bir şey ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Herhangi bir şey sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıkça karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Sıfat olarak kullanılan bu sözcüğün yazımında çok sık yanlışlık yapılır. Kelimelerin yazım kurallarına uygun olarak kullanılması gerekir. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için yazım kılavuzlarından faydalanılması büyük önem taşır. Herhangi bir şey kelimesi de günümüzde en sık araştırılan ve doğru yazımı merak edilen sözcükler arasında yer almaktadır.

Herhangi bir şey nasıl yazılır?

Türkçemizde çok fazla kelime mevcuttur. Hâl böyle olunca bazı sözcüklerin yazımında sık sık hataya düşülmektedir. Herhangi bir şey kelimesi de günümüzde en sık hata yapılan sözcüklerden biridir. Herhangi bir şey yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi yazım kılavuzları verir. Bu yazım kılavuzları arasında en güvenilir kaynak olarak da Türk Dil Kurumunun online web sitesi gösterilir. Ayrıca kelimeleri kullanırken manalarını bilmek de büyük önem taşır. Bu yüzden öncelikli olarak anlamını öğrenmemiz gerekir. Bu bağlamda herhangi bir şey kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre manası şöyledir:

(Sıfat) Rastgele ya da belli olmayan bir şey, kimse

Dilimizde bazı kelimelerin ayrı bazı kelimelerin ise bitişik yazılması gerekir. Bitişik yazılması gereken bir kelime ayrı yazıldığında ortaya farklı manalar çıkabilir. Bu yüzden herhangi bir şey bitişik mi yazılır konusu önemli bir konudur. Bu kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre yazım stili ayrı bir şekilde olmalıdır. Bu sözcüğün bitişik bir şekilde kullanılması yazım kuralları bakımından doğru değildir.

Herhangi bir şey ayrı mı yazılır?

Kelimelerin yazımında yanlışlık yapılması hem o sözcüğün manasını bozar hem de cümlelerde anlam kaymasına yol açar. Bu yüzden öncelikli olarak kullanılan sözcüklerin doğru yazımının araştırılması gerekir. Dilimizde yazımında yanlışlık yapılan sözcüklerden biri de herhangi bir şey kelimesidir. Herhangi bir şey TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken sözcükler arasındadır. Bu sözcüğün “herhangi birşey” şeklindeki yazımı yanlıştır. Herhangi bir şey TDK sözlüğünde bu kelime ayrı bir şekilde yazılıdır. Buna göre herhangi bir şey doğru yazılışı şu şekildedir: