Herkes Arda Turan diyordu! Milli takıma hiç beklenmedik aday

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun adayları değerlendirdiği süreçte, İtalyan futbolunun deneyimli isimlerinden Francesco Calzona'nın gündeme geldiği öne sürüldü.

HT Spor'da yer alan habere göre, son olarak Napoli'de görev yapan 57 yaşındaki teknik adam, menajerler aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na önerildi.

CALZONA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olmak için adı geçen Francesco Calzona, HT Spor'a yaptığı açıklamada Türkiye'den temaslar olduğunu doğruladı.

İtalyan çalıştırıcı, kendisine yöneltilen ilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Menajerim yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur."

Calzona'nın açıklamaları, milli takımın teknik direktörlük koltuğu için yürütülen arayışlarda yeni bir adayın öne çıkmasını sağladı.

FRANCESCO CALZONA KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Francesco Calzona, İtalya'nın farklı kulüplerinde görev aldı. Deneyimli teknik adam, kariyerinin ilk dönemlerinde Alessandria, Sorrento ve Empoli'de çalıştı.

Daha sonra Napoli'de görev yapan Calzona, bir süre Cagliari'de de teknik direktörlük yaptı. 2021 yılında yeniden Napoli'ye dönen İtalyan çalıştırıcı, son olarak bu takımın başında bulundu.

57 yaşındaki teknik adamın adı, Vincenzo Montella sonrası A Milli Takım'ın başına geçebilecek isimler arasında anılmaya başladı.