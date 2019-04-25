“Herkes Bana Bakıyor” hissine kapıldığımız 19 davranış

Herkes bana bakıyor duygusu cidden garip bir duygudur ve insanı oldukça tedirgin eder. Bazı eylemler vardır ki bu tedirginliği en az ikiye üçe katlar. İşte yaparken ''Kesin herkes şu anda bana bakıyor'' hissiyatı yaratan eylemleri bir araya topladık.

İşte aslında çok normal olan ama tedirgin eden o eylemler...

1. Güneş gözlüğü takmak

2. Kapalı bir mekanda telefonla konuşmak

3. Market kasasında kredi kartıyla ödeme yapmak

4. Dans etmek

5. Bankamatikte bir işlem yapmak

6. Kutusu içinde evcil hayvan taşımak

7. Kalabalık mekanda veya mekanın dışındaki masalarda yemek yemek

8. Elinde bir buket çiçekle yolda yürümek

9. Bir yönde giderken aniden geri dönüp aksi istikamette gitmek

10. Kalabalık ortamlarda poz vermek

11. Dolu otobüsün, minibüsün, vs. yanından geçmek

12. Kırmızı ışıkta duran araçların önünden geçmek

13. Tek başına yemek yemek

14. Toplu taşımada uyuyup kafanın bir anda öne/geriye düşmesi

15. Deniz/havuz kenarında tişörtün/elbisenin çıkarılıp mayoyla kalındığı o an

16. 32’li tuvalet kağıdı taşımak

17. Yeni spor ayakkabıyı ilk defa giymek (Özellikle de beyazsa)

18. Araba park etmek, hele ki süreç biraz uzadıysa

19. Otobüste “kaptan orta kapı” diye bağırmak





