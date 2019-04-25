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“Herkes Bana Bakıyor” hissine kapıldığımız 19 davranış

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bazı şeyler vardır ki kalabalıklar içinde yaparken herkesin size baktığını düşünürsünüz, belki de bakıyorlar kim bilir? İşte bu hisse kapıldığımız eylemlerin bazılarını sizler için bir araya getirdik. Siz de bu eylemleri yaparken herkesin size baktığı hissine kapılıyor musunuz?

“Herkes Bana Bakıyor” hissine kapıldığımız 19 davranış

Herkes bana bakıyor duygusu cidden garip bir duygudur ve insanı oldukça tedirgin eder. Bazı eylemler vardır ki bu tedirginliği en az ikiye üçe katlar. İşte yaparken ''Kesin herkes şu anda bana bakıyor'' hissiyatı yaratan eylemleri bir araya topladık.

İşte aslında çok normal olan ama tedirgin eden o eylemler...

1. Güneş gözlüğü takmak

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2. Kapalı bir mekanda telefonla konuşmak

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3. Market kasasında kredi kartıyla ödeme yapmak

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4. Dans etmek

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5. Bankamatikte bir işlem yapmak

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6. Kutusu içinde evcil hayvan taşımak

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7. Kalabalık mekanda veya mekanın dışındaki masalarda yemek yemek

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8. Elinde bir buket çiçekle yolda yürümek

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9. Bir yönde giderken aniden geri dönüp aksi istikamette gitmek

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10. Kalabalık ortamlarda poz vermek

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11. Dolu otobüsün, minibüsün, vs. yanından geçmek

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12. Kırmızı ışıkta duran araçların önünden geçmek

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13. Tek başına yemek yemek

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14. Toplu taşımada uyuyup kafanın bir anda öne/geriye düşmesi

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15. Deniz/havuz kenarında tişörtün/elbisenin çıkarılıp mayoyla kalındığı o an

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16. 32’li tuvalet kağıdı taşımak

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17. Yeni spor ayakkabıyı ilk defa giymek (Özellikle de beyazsa)

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18. Araba park etmek, hele ki süreç biraz uzadıysa

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19. Otobüste “kaptan orta kapı” diye bağırmak

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