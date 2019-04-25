“Herkes Bana Bakıyor” hissine kapıldığımız 19 davranış

Herkes bana bakıyor duygusu cidden garip bir duygudur ve insanı oldukça tedirgin eder. Bazı eylemler vardır ki bu tedirginliği en az ikiye üçe katlar. İşte yaparken ''Kesin herkes şu anda bana bakıyor'' hissiyatı yaratan eylemleri bir araya topladık.
İşte aslında çok normal olan ama tedirgin eden o eylemler...
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