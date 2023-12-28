Herkes Beşiktaş'ın başına geçecek diyordu, Sergen'den ilk açıklama: Rahatsız olduğum bir konu var

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile de aradığını bulamazken, teknik direktör temaslarını sıklaştırmış durumda. Yeni yönetimin yabancı hoca getireceği yönünde iddialar ortaya atılsa da Siyah-Beyazlı taraftarlar son oynanan mücadelede 'Sergen Yalçın' tezahüratlarında bulunmuştu. Bu durumun ardından Beşiktaş yönetimi listeye Sergen Yalçın'ı da davet ederken, Feyyaz Uçar'dan da konuyla alakalı bir açıklama gelmişti.

"SERGEN YALÇIN DA VAR"

Beşiktaş'ta yeni yönetimle birlikte göreve gelen Feyyaz Uçar, Hatayaspor karşılaşmasının ardından yeni teknik adamla ilgili gelen soruya, "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla alakalı konuşan Sergen Yalçın da “Beşiktaş çağırıyor ise gelmiyoruz diyemeyiz. Ancak medyadan takip ettiğim ve rahatsız olduğum bir durum var. Yönetim üç isim belirledi. Bunlar olmaz ise Sergen Yalçın olacak yaklaşımı... Böyle bir durumu kabul etmem söz konusu değil. Bunun dışında Beşiktaş ile sıkıntı yaşamam” dediği öğrenildi.





