Herkes bu anı merakla bekliyordu! Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısına katıldı, Ali Koç ile karşılaştı ve...

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantısıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski divan kurulu üyeleri ve kongre üyelerinin yanı sıra daha önce toplantıya katılacağını açıklayan ve gelip gelmeyeceği merak edilen Fenerbahçe eski başkanlardan Aziz Yıldırım da katıldı.
Aziz Yıldırım, 9 Haziran'da yapılan seçimde Ali Koç’a rakip olmuş ve Ali Koç 16.464 oy alarak yeniden başkan seçilmişti. Aziz Yıldırım ise 10.483 oy almıştı. Seçimin ardından iki başkan el ele tribünleri selamlamış ve birlik beraberlik mesajı vermişti.
Fenerbahçe’de seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım sert tartışmalar içine girmiş, ikili bir tv programında yüzleşerek aralarındaki buzları eritmişlerdi.
Kongrede mevcut Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın toplantıya katılması sonrası eski başkan ile sarılarak tokalaştı. Bu anlar salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. pic.twitter.com/ea7lBrF4te— Mynet Spor (@mynetspor) July 27, 2024