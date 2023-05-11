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Herkes bu haberi bekliyordu! Galatasaray'ın istediği Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı

11.05.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için her yolu deneyen Sarı-Kırmızılı ekip hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, İspanyol basınından konuyla alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Herkes bu haberi bekliyordu! Galatasaray'ın istediği Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle şampiyonluğun en büyük adayı olan ligin bitimine kısa bir süre kala en yakın rakibine 5 puan fark atmayı başaran Galatasaray yeni sezon için de çalışmalarını sürdürürken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda kiralık olarak bulunan ve takımda tutulmak istenen isimler için de çalışmalar sürüyor.

Bu isimlerin başında ise Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi... Gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gözdesi haline gelen Arjantinli yıldızın tapusunu almak isteyen Galatasaray yönetimi hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR

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Tüm bunlar yaşanırken, golcü oyuncu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların PSG yönetimi ile bonservis pazarlığında olduğu bilinirken, İspanyol haber kaynağı Fichajes bu transfere dair bir iddia da bulundu. Habere göre, Fransız kulübü Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY FEDAKARLIĞA HAZIR

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Haberde; Galatasaray Yönetimi'nin, Arjantinli futbolcunun tapusunu almak için mali anlamda fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde kadroda Icardi'nin de yer alması için çaba sarf ettiği ifade edildi.

22 MAÇTA 16 GOL, 8 ASİST

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Galatasaray'da kalmayı istediğini her fırsatta dile getiren Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

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