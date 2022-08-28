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Herkes bu iddiayı konuşuyor: Rıza Sarraf'tan boşanan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnawz evlendi! Türkiye'yi terk ediyor

28.08.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Gündeş hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. İddialara göre Rıza Sarraf'tan bir süre önce ayrılan O Ses Türkiye jüri üyesi Ebru Gündeş kendisinden 19 yaş küçük Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi. Gündeş diğer iddialara göre ise Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşiyor. İşte Ebru Gündeş hakkındaki iddiaların detayları...

Herkes bu iddiayı konuşuyor: Rıza Sarraf'tan boşanan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnawz evlendi! Türkiye'yi terk ediyor

"Ebru Gündeş ve bir süredir aşk yaşadığı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw evlendi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısa süre önce Rıza Sarraf'tan boşanan ve kızının velayeti konusunda eski kocasıyla sorunlar yaşayan Ebru Gündeş şimdi Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor.

Rassan Khoshnaw ile ortaya çıkan aşk kareleri sonrası yeniden gündeme gelen Ebru Gündeş'in iddialara göre kendisindne 19 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı.

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TÜRKİYE'Yİ TERK ETME KARARI

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Takvim'in haberine göre; Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.

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Bir diğer iddia ise Ebru Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceğiydi. Şarkıcı Türkiye'ye sadece konserler için gelmeyi düşünüyor.


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