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Herkes bu olayı konuşuyor! Aldatıldığını tartıdan öğrendi! Sevgilisi ifşa oldu

ABD'de bir kadın eşinin kendisini aldattığını ilginç bir yöntemle öğrendi. Çiftlik evine giden kadın tartının verilerine bakarken denk geldiği detay sonucunda aldatıldığını ortaya çıkardı.

Herkes bu olayı konuşuyor! Aldatıldığını tartıdan öğrendi! Sevgilisi ifşa oldu

ABD’de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını akıllı tartının hafızasında gördüğü kayıtların ardından öğrendi.

Herkes bu olayı konuşuyor! Aldatıldığını tartıdan öğrendi! Sevgilisi ifşa oldu 1

56 KİLO OLAN BİRİ TARTILMIŞ

Olay, çiftin yazlık evinde meydana geldi. Bir gün telefonundan evdeki akıllı tartı uygulamasına bakan kadın, evde bulunmadığı bir tarihte gece saat 12:25 ve 12:26’da iki kez 56 kilogram civarında bir kişinin tartıldığını fark etti. Tartılan kişinin kendisi olmadığını belirten kadın, eşine yöneldi. Eşi ise çiftlik evinde yalnız olduğunu söyledi. bu olayla birlikte yakayı ele verdi.

Herkes bu olayı konuşuyor! Aldatıldığını tartıdan öğrendi! Sevgilisi ifşa oldu 2

Daha önce de aldatılan kadın "O zaman boşanmadık ve çok konuştuk. Kendimizi toparlamak için söz verdik ama bu son olayla birlikte her şey değişti." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tartı
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