Herkes bunlara inandı! 2018’den 5 absürd haber

1- Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adam beyinsiz mi çıktı?

Birçok haber kuruluşunun Mart 2018’de yaptığı habere göre İrlanda’da 84 yaşındaki bir hasta baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti ve beyinsiz olduğunu öğrendi. Ancak durum anlatılanlardan biraz farklıydı. Hastaneye giden adamın sağ beyninde sadece 9 cm’lik bir hava boşluğu vardı. Sıradışı bir durum da olsa doktorlar felç tehlikesine karşı bir ilaç verip hastayı eve göndermişti.

2- Kara balıkçıl kuşu Ramazan ayında davranışlarını mı değiştiriyor?

Sosyal medyada yayılan şüpheli bilgilerin Türkiye’nin içinde bulunduğu gündeme göre şekillendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu örnek de 2018’in yaz aylarına gelen Ramazan ayının etkisiyle internette bolca paylaşıldı. İddiaya göre videodaki kara balıkçıl kuşu, Ramazan ayında su içerken oruç tutan insanlara görünmemek için kanatlarıyla kendisini kapatıyordu. 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenen videodaki kara balıkçıl kuşunun bu hareketi ise sadece bir avlanma tekniği.

3- Gökten düşen ahtapot stok fotoğraf çıktı

Neredeyse tüm haber kuruluşları tarafından kullanılan ve Çin’de gökten düşen bir ahtapotu gösterdiği belirtilen fotoğraf, 2018 yılının ilginç vakalarından birisi oldu. Çin’in doğusunda bulunan Qingdao’da bir fırtına meydana gelse de gökten düşen ahtapot stok fotoğraf sitesinden alınan bir görseldi.