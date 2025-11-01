SPOR

Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi Uğurcan Çakır'dan beklenmedik rapor

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Trabzonspor’u konuk ediyor. Liderliğini korumak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler eski Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır’da olacak. Okan Buruk, Uğurcan’ın raporlarıyla rakibini analiz ederken, Onuachu’ya karşı özel önlemler aldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Rams Park’ta oynanacak dev karşılaşmada ilk düdük saat 20.00’de çalacak

UĞURCAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi Uğurcan Çakır dan beklenmedik rapor 1

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve büyük ses getiren hamlesi Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez Trabzonspor’a rakip olacak. Uzun yıllar bordo-mavili formayı giyen tecrübeli file bekçisi, bu kez sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı mücadele edecek.

OKAN BURUK’A TRABZONSPOR RAPORU

Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi Uğurcan Çakır dan beklenmedik rapor 2

Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk’un en büyük destekçisi de yine Uğurcan Çakır oldu. Eski takımını yakından tanıyan başarılı kaleci, Buruk’a Trabzonspor’un güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili detaylı bir analiz sundu. Okan Buruk’un da bu rapor doğrultusunda maç planını şekillendirdiği ifade ediliyor.

ONUACHU UYARISI

Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi Uğurcan Çakır dan beklenmedik rapor 3

Sarı-kırmızılı teknik ekip, Trabzonspor’un en etkili isimlerinden Paul Onuachu’ya özel önlem aldı. Okan Buruk’un özellikle duran toplarda Nijeryalı golcünün hava toplarındaki üstünlüğüne dikkat çektiği, savunma oyuncularına “adam adama markaj yerine alan savunması” talimatı verdiği öğrenildi.

Buruk’un oyuncularına, “Hava topları bizim için en büyük risk olacak. Onuachu bire birde durdurulması zor bir oyuncu. Maçı ön alan baskısıyla kendi kontrolümüzde tutmalıyız” sözleriyle uyarıda bulunduğu belirtildi.

SAVUNMADA SÜRPRİZ TERCİH

Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi Uğurcan Çakır dan beklenmedik rapor 4

Galatasaray’da cezalı Davinson Sanchez’in yokluğunda savunma hattında sürpriz bir karar alındı. Sakatlığını yeni atlatan Singo takımla antrenmanlara dönse de Okan Buruk’un riske girmeyip stoperde Lemina’yı görevlendirmesi bekleniyor.

Okan Buruk ve öğrencileri, hem liderliği sürdürmek hem de Trabzonspor karşısında çıkışını devam ettirmek için bu akşam Rams Park’ta sahne alacak.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

