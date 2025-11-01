Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi Uğurcan Çakır'dan beklenmedik rapor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Rams Park’ta oynanacak dev karşılaşmada ilk düdük saat 20.00’de çalacak

UĞURCAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve büyük ses getiren hamlesi Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez Trabzonspor’a rakip olacak. Uzun yıllar bordo-mavili formayı giyen tecrübeli file bekçisi, bu kez sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı mücadele edecek.

OKAN BURUK’A TRABZONSPOR RAPORU

Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk’un en büyük destekçisi de yine Uğurcan Çakır oldu. Eski takımını yakından tanıyan başarılı kaleci, Buruk’a Trabzonspor’un güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili detaylı bir analiz sundu. Okan Buruk’un da bu rapor doğrultusunda maç planını şekillendirdiği ifade ediliyor.

ONUACHU UYARISI

Sarı-kırmızılı teknik ekip, Trabzonspor’un en etkili isimlerinden Paul Onuachu’ya özel önlem aldı. Okan Buruk’un özellikle duran toplarda Nijeryalı golcünün hava toplarındaki üstünlüğüne dikkat çektiği, savunma oyuncularına “adam adama markaj yerine alan savunması” talimatı verdiği öğrenildi.

Buruk’un oyuncularına, “Hava topları bizim için en büyük risk olacak. Onuachu bire birde durdurulması zor bir oyuncu. Maçı ön alan baskısıyla kendi kontrolümüzde tutmalıyız” sözleriyle uyarıda bulunduğu belirtildi.

SAVUNMADA SÜRPRİZ TERCİH

Galatasaray’da cezalı Davinson Sanchez’in yokluğunda savunma hattında sürpriz bir karar alındı. Sakatlığını yeni atlatan Singo takımla antrenmanlara dönse de Okan Buruk’un riske girmeyip stoperde Lemina’yı görevlendirmesi bekleniyor.

Okan Buruk ve öğrencileri, hem liderliği sürdürmek hem de Trabzonspor karşısında çıkışını devam ettirmek için bu akşam Rams Park’ta sahne alacak.