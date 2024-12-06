Herkes bunu merak ediyor... Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? RTÜK cezası bu hafta uygulanacak mı?

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, RTÜK tarafından inceleme altına alınmış ve tarikat sahnesinden sonra yayın durdurma cezasına çarptırılmıştı.

RTÜK tarafından yapılan inceleme sonucunda; "Arka Sokaklar'' dizisinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulunmuştu.

YAYIN DURDURMA CEZASI

Dizideki bu sahneler yüzünden, toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.

YENİ BÖLÜM MERAK EDİLİYOR

Ancak RTÜK durdurma cezası geçtiğimiz hafta Kanal D'ye iletilmediği için dizinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Bu hafta da Arka Sokaklar ve Kanal D'nin resmi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre dizinin yeni bölümü yine ekrana gelecek.

RTÜK durdurma cezasının kanala son dakika dâhi olsa iletilmesi durumunda yeni bölüm ekrana gelmeyecek ve dizi yerine RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak.

Öte yandan RTÜK durdurma cezasının NOW TV'ye tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenilmişti.