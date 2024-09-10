Herkes Chelsea'ye gidecek diyordu! Galatasaray'a Osimhen için müjdeli haber... Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası sevinçten dört köşe oldu

Galatasaray, Napoli'de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çekerken, yılın transferine imza atmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon Euro olan maaşını ödemeyi kabul ederken, Napoli ile yapılan kiralama anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunduğuna dair ise bir detay verilmemişti.

'4 AY SONRA CHELSEA'DE'

The Guardian ise Osimhen'in sadece 4 aylık kiralık olduğunu ve Ocak ayında Chelsea'nin yolunu tutacağını iddia etmişti.

John Obi Mikel de oyuncunun Chelsea'ye gideceğini iddia ederek "Chelsea'nin ona ne teklif ettiğini biliyorum, nereye vardıklarını biliyorum, sonunda bir uzlaşmaya varıldı, her iki taraf da uzlaşmak zorundaydı, burada ve orada bazı küçük şeyler vardı, evrak işleri, sağlık gibi... Çizginin aşılamadığı birkaç konu vardı ve fazla zamanı yoktu. Chelsea ile Osimhen arasında anlaşma yapılacak. Benim için Chelsea Osimhen'le, Osimhen de Chelsea ile çok iyi, çok mutlu bir noktada" demişti.

G.SARAYLILARI SEVİNDİREN HABER

Bu haberler Sarı-Kırmızılıları oldukça korkuturken, Caught Offside adlı haber sitesi bambaşka bir iddia ortaya attı. Haberde, Chelsea'ye yakın kaynaklardan aldıkları bilgiye göre, Chelsea'nin Ocak ayında Osimhen'i transfer etmeyi öncelikleri arasına almayacağını, sol kanatta bir oyuncuya yönelebileceği iddia edildi.

YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Chelsea'de Ocak ayında öncelikli hedefin, diğer Avrupa devlerinin de radarında olan Lecce'nin genç yıldızı Patrick Dorgu olduğu belirtilirken, Chelsea, iki hafta önce Osimhen için anlaşmayı sonuçlandıramamış olmaktan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı.

'OSIMHEN ASKIYA ALINABİLİR'

Şu anki duruma göre Chelsea'nin Ocak ayında Osimhen için tekrar bir şans vermeye pek de istekli olmadığı ve anlaşmanın yeniden gündeme gelmesinin önümüzdeki yaza kadar beklenebileceği de haberde yer alan en önemli detay.