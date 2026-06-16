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Herkes çürük sanıyor ama sağlık bombası! Kahverengi görünüyorsa düşünmeden alın

İşlenmiş et ürünleri yıllardır sağlık tartışmalarının merkezinde yer alırken, uzmanlar kaliteli ve doğal yöntemlerle üretilen sucuğun sanıldığı kadar zararlı olmadığını belirtti. Özellikle doğal fermente sucukların renginin tüketiciler tarafından yanlış değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Herkes çürük sanıyor ama sağlık bombası! Kahverengi görünüyorsa düşünmeden alın
Sedef Karatay Bingül

Uzmanlara göre doğal yöntemlerle üretilen sucukların rengi koyu kırmızımsı yada kahverengi olmalı. Aşırı parlak ve canlı pembe tonlar ise ürünün fazla miktarda nitrat veya nitrit gibi koruyucu katkı maddeleri içerdiğine işaret edebilir.

Doğal fermente sucuklarda zamanla oluşan kahverengimsi görünümün bozulma belirtisi olmadığı, aksine ürünün doğal yapısını koruduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

Herkes çürük sanıyor ama sağlık bombası! Kahverengi görünüyorsa düşünmeden alın 1

KALİTELİ ETLE ÜRETİLEN SUCUK TÜKETİLEBİLİR

Uzmanlar, güvenilir kasaplardan ve üreticilerden temin edilen sucukların dengeli beslenmenin bir parçası olabileceğini vurguladı. Üretim sürecinde et analizlerinin yapılması, antibiyotik kalıntılarının kontrol edilmesi ve kaliteli hammadde kullanılması büyük önem taşıyor.

Doğru şekilde fermente edilen ve katkı maddesi oranı düşük olan sucukların tüketilebileceği belirtilirken, asıl riskin düşük kaliteli ve yoğun katkı maddesi içeren ürünlerde olduğu ifade ediliyor.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Dr. Deniz Şimşek, "Ama şöyle düşünün ya pembe sucuk olmaz. Pes pembe koymuşsun doldurmuşsun içine. Nitratı - nitriti içine doldurmuşsun yani. Sonra pes pembe olmuş zaten. Pembe rengi verir yani yediğin şey. Ya da etin içine koymuşsun. Ama fermente ettiğin et böyle kaliteli ürün kullandığın bir et katıksız yaptığın bir sucuk yenilebilir tabii ki. Sucuğu güvenli yerlerden temin edildiği zaman sucuk harika bir gıdadır."

HİLELİ SUCUK NASIL ANLAŞILIR?

Rengine dikkat edin: Gerçek sucuk doğal koyu kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir. Aşırı parlak kırmızı veya yapay görünen renkler boya ve katkı maddesi kullanımına işaret edebilir.

Dokusu homojen olmalı: Sucuk kesildiğinde sıkı ve homojen bir yapı göstermelidir. İçerisinde düzensiz sert parçalar bulunması veya aşırı yağlı görünmesi kalite sorunlarının habercisi olabilir.

Baharat kokusu şüphe uyandırabilir: Hileli ürünlerde düşük kaliteli etlerin kokusunu bastırmak amacıyla yoğun baharat kullanıldığı belirtildi. Gerçek sucukta et ve baharat aroması dengeli şekilde hissedilir.

Aşırı tuz ve yağ hissi uyarı sinyali: Tüketim sırasında yoğun tuzluluk, yapay tatlar veya ağızda rahatsız edici derecede yağlı bir his bırakması ürünün kalitesiz olabileceğini gösteren işaretler arasında yer alıyor.

Herkes çürük sanıyor ama sağlık bombası! Kahverengi görünüyorsa düşünmeden alın 2

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, sucuğun tamamen zararlı bir gıda olarak görülmemesi gerektiğini ancak ürünün kaynağının büyük önem taşıdığını belirtti. Güvenilir üreticilerden alınan, doğal fermente edilmiş ve katkı maddesi oranı düşük sucukların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Kahverengiye çalan doğal renk ise çoğu zaman tüketicilerin düşündüğünün aksine kalite göstergesi olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kalite sucuk
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