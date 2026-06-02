Baklava değil, kebap değil! Turistler yemek için sıraya girdi: Günde 1000 tabak satılıyor

Kurban Bayramı tatilinde gastronomi şehri Gaziantep, zengin mutfağı ve yöresel lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Gökçen Kökden

Türkiye'nin gastronomi başkenti olarak öne çıkan Gaziantep, Kurban Bayramı'nda sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, eşsiz mutfağıyla da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bayram tatili boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte, beyran, kebap çeşitleri, baklava ve yuvalama gibi yöresel lezzetler en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldı.

BEYRAN SOFRALARIN BAŞ TACI OLDU

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan beyran, bayram boyunca en çok ilgi gören yemeklerin başında geldi. Kent genelindeki yöresel restoran ve lokantalarda günlük yaklaşık bin tabak beyran tüketildiği öğrenildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yöresel restoranlarda oluşan yoğunluk, bayram süresince devam etti.

"KURBAN BAYRAMI OLDUKÇA YOĞUN VE HAREKETLİ GEÇTİ"

Bayram dönemindeki yoğunluğu değerlendire İşletme Müdürü Yusuf Pektaş, Gaziantep'in beklenenden fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Kurban Bayramı oldukça yoğun ve hareketli geçti. Deniz turizmini tercih etmeyen birçok yerli turist Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yöneldi. Bu illerin başında da Gaziantep geldi. Tarihi mekanlar, müzeler ve doğal yaşam parkının yanı sıra kentimizin yöresel lezzetleri de büyük ilgi gördü. Özellikle beyrana yoğun bir talep vardı" dedi.

"BAYRAMDA GÜNLÜK ORTALAMA BİN TABAK BEYRAN SATIŞI YAPTIK"

Restoranlarında günlük ortalama bin tabak beyran tüketildiğini ifade eden Pektaş, "Bayram döneminde de beyrana olan ilgi azalmadı. Vatandaşlar sıcak havalar tam anlamıyla etkisini göstermeden önce kentimizin bu özel lezzetini tatmak istedi. Biz de günlük ortalama bin tabak beyran satışı yaptık. Bunun yanında sarımsak kebabı, yenidünya kebabı, içli köfte, yuvalama ve zeytinyağlı kuru dolma gibi yöresel yemeklerimize de yoğun ilgi gösterildi" ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİMİZİ MEMNUNİYETLE AĞIRLADIK"

Gaziantep'e gelen turistlerin yöresel yemek ve kebaplarla kentin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Pektaş, "Misafirlerimiz ilk etapta açık restoran bulamadıkları için hayal kırıklığı yaşadı. Ancak turistlerin Gaziantep mutfağını deneyimleyebilmesi için işletmemizi bayramın ikinci günü hizmete açtık. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi memnuniyetle ağırladık. Kurban Bayramı'nda ülkenin birçok noktasında kebap tüketiliyor ancak Gaziantep'e özgü yöresel yemekler başka şehirlerde bulunmadığı için ziyaretçilerimiz özellikle bu lezzetleri tercih ederek kentin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu" diye konuştu.

