‘Herkes için Spor’ projesi 23 Eylül’de başlıyor

'AktifOl' teması ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamento Binasında gerçekleşen Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısında Elçiliğini Avrupa Birliği Komiseri Tibor Navracsics’den alan Ozan Karakuş 5. kez düzenlenecek Avrupa Spor Haftası Başlığı altında Herkes için Spor projesi kapsamında 81 ilde etkinliklerin 23 Eylül’de başlayacağını açıkladı. 40 farklı ülkenin katılım gösterdiği Avrupa genelinde daha sağlıklı ve spor dolu bir hafta başlıyor. Avrupa Birliği, sağlıklı , kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için üye ülke vatandaşları arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etme girişimi olan Avrupa Spor Haftası (European Week of Sports ) projesini başlatmış ve BEACTİVE sloganı ile yola çıkmıştır. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, Avrupa genelinde 40 ülkede 13 milyondan fazla kişi bu proje kapsamında yer almıştır. 2019 yılında 5.’si yapılan Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde Herkes için Spor Federasonu ile çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirip 1 milyon kişiyi aktif etmeyi planlıyor.

Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin hedef grupları, İl Müdürlükleri, Belediyeler, Federasyonla eğitim ortamları, iş yerleri, dış mekanlar, spor kulüpleri ve spor merkezlerindeki toplulukları kapsayacağı gibi bireysel uygulamalarla da desteklenecek. Avrupalı ortaklar, bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve finanse edilecek projelerin yanı sıra, herhangi bir kişi veya kuruluşun da geliştireceği ekinliklerde, Avrupa Spor Haftası kapsamında değerlendirilecek. OZAN KARAKUŞ KİMDİR?

Ozan Karakuş 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü 2008 yılında, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu 2012 yılında mezun olan Karakuş aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yapmış 2015 yılında İngiltere Hull college’de eğitim almış kendi uzmanlık alanında araştırmalarda bulunmuştur. 2008 yılından beri akademik eğitim aldığı Marmara Üniversitesi’nde Kulüp Başkanlığı, Bölüm Temsilciliği, Fakülte Temsilciliği, Öğrenci Konseyi Yönetim kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. YÖK Türkiye Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevlerini Yök Başkanı Sayın Gökhan Çetinsaya bağlı olarak yürütmüş, kuruculuğunu yaptığı Spor İletişimi Enstitüsünde Başkanlık görevini icra etmiştir. İBB Gençlik Meclisinde Spor Komisyon Üyeliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Üyeliğinde bulunmuş. Karakuş, ulusal ve uluslararası platformda iş hayatı, spor ve eğitim dünyasında genç bir yönetici olarak çalışmasının yanı sıra birçok şirkete danışmanlık yapmıştır. Karakuş aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almış Ulusal ve Uluslararası birçok organizasyona öncülük etmiş Spor Endüstrisi olarak Turkey Health&Sports Forum çatısı altında Sports Nutrition Summit, Health&Fitness Summit, Sports Wellness & Physiotherapy Summit gibi ogranizasyonları düzenlemiş Uluslararası konuşmacılar ve sektör liderleri ile farklı meslek gruplarını spor çatısı altında bir araya getirmiştir.