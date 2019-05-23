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Herkes İstanbul'daki bu olayı konuşuyor! ATM'yi döven adam...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanı’nda erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın arasında ATM’yi yumrukladı. Makinenin aparatlarının kopartarak zarar veren adam kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda dün akşam saatlerinde bir çay ocağında oturan vatandaşlar ilginç bir olayla karşılaştı.

Kimliği belirsiz erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle meydandaki Otomatik Vezne Makinesini (ATM) yumruklamaya başladı.

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HINCINI ALAMADI

Defalarca vurduktan sonra hıncını alamayan şahıs, bu kez de makinenin aparatlarını koparttı.

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Onlarca vatandaşın şaşkın bakışları arasında makineye zarar veren adam daha sonra meydandan ayrıldı.

İlginç olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul ATM Gaziosmanpaşa

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