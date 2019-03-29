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Herkes maydanozla karıştırıyor ama değil! Yılda 7 kez yerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Her yörede farklı bir isimle anılsa da sağladığı faydalar her zaman etkili ve hiçbir zaman değişiklik göstermez. Görsel olarak maydanozla sıkça karıştırılabilir tırşik otu. Birçok hastalığa karşı şifası bulunan ot, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde karşımıza çıkar. Özellikle aç karna tüketildiğinde bağırsak sorunlara yaşayanlara derman olur.

Herkes maydanozla karıştırıyor ama değil! Yılda 7 kez yerseniz...

Şifalı otların başını çeken tırşik otunun 2 çeşidi bulunur. Bunlardan yenilebilir olanı küçük yapraklara sahiptir. Ancak diğer türünden uzak durulmalıdır çünkü zehirlidir ve ölüme kadar götürebilir. Zehirli olanın yaprakları büyüktür. Bu yüzden doğru bir şekilde hazırlanıp tüketildiğinde şifa sağlayacaktır.

Yüksek miktarda antioksidan içeren tırşik otunu yılda 7 kez tükettiğinizde;

tırlikkk

İştah açıcı özelliği vardır.

Özellikle aç karnına tüketildiğinde bağırsak parazitlerini karşı koruma sağlar.

Gastrite çare olur.

İdrar enfeksiyonlarına karşı son derece etkilidir.

Kış aylarında tüketilidiğinde bağışıklığı kuvvetlendirerek vücut direncini artırır.

Mide hazmı sorunu yaşayanlara tavsiye edilir.

Zehirli olduğu için doğru bitkiyi oldukça doğru bir şekilde pişirmek gerekir. Çorbasını hazırlamak için; otu bir gün öncesinden fermantasyona uğratmanız gerekir. Minik bir şekilde doğradığınız tırşik otunu bir gün bekletin.

corba

Malzemeler:

Bir demet tırşik otu
1 su bardağı yarma
2 su bardağı terbiyeli yoğurt (yumurta, un)
1/2 su bardağı un

Hazırlanışı:

Buğday bir gece önceden ıslatılır.

Otu da bir gece önceden minik minik doğrayın.

Buğday ve otu 6 bardak suda haşlayın.

Buğday piştikten sonra üzerine un serpin.

Yaklaşık yarım saat sonra unu çorbanın üzerinden alın.

Yumurta, un ve yoğurdu çırparak terbiyesini hazırlayın.

Kaynayan çorbaya yoğurdu çırparak yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Afiyet olsun.

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Anahtar Kelimeler:
tırşik otu tırşik otu yararları

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