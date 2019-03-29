Herkes maydanozla karıştırıyor ama değil! Yılda 7 kez yerseniz...

Şifalı otların başını çeken tırşik otunun 2 çeşidi bulunur. Bunlardan yenilebilir olanı küçük yapraklara sahiptir. Ancak diğer türünden uzak durulmalıdır çünkü zehirlidir ve ölüme kadar götürebilir. Zehirli olanın yaprakları büyüktür. Bu yüzden doğru bir şekilde hazırlanıp tüketildiğinde şifa sağlayacaktır.

Yüksek miktarda antioksidan içeren tırşik otunu yılda 7 kez tükettiğinizde;

İştah açıcı özelliği vardır.

Özellikle aç karnına tüketildiğinde bağırsak parazitlerini karşı koruma sağlar.

Gastrite çare olur.

İdrar enfeksiyonlarına karşı son derece etkilidir.

Kış aylarında tüketilidiğinde bağışıklığı kuvvetlendirerek vücut direncini artırır.

Mide hazmı sorunu yaşayanlara tavsiye edilir.

Zehirli olduğu için doğru bitkiyi oldukça doğru bir şekilde pişirmek gerekir. Çorbasını hazırlamak için; otu bir gün öncesinden fermantasyona uğratmanız gerekir. Minik bir şekilde doğradığınız tırşik otunu bir gün bekletin.

Malzemeler:

Bir demet tırşik otu

1 su bardağı yarma

2 su bardağı terbiyeli yoğurt (yumurta, un)

1/2 su bardağı un