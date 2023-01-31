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Herkes Melek Mızrak Subaşı'nı paylaşınca Nurgül Yeşilçay o belediye başkanını hatırlattı

31.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Oyuncu Nurgül Yeşilçay Subaşı'nın bu kadar konuşulması sırasında Filiz Ceritoğlu Sengel'i paylaştı ve bakın ne dedi.

Herkes Melek Mızrak Subaşı'nı paylaşınca Nurgül Yeşilçay o belediye başkanını hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti ardından gündem olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı günlerdir adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterine benzetilen Subaşı’nın görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Konuşulmaya devam eden Subaşı'na dair Haluk Levent'ten sonra bir paylaşım da Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

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Nurgül Yeşilçay, Melek Mızrak Subaşı konuşulurken hemen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu'nu paylaştı.

Sonunda dayanamadı! "Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş..." Sonunda dayanamadı! "Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş..."

Oyuncu Filiz Ceritoğlu Sengel'i paylaşarak "Yalnız Selçuk belediye başkanımız da tam bir Atatürk kadınıdır" dedi.

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