Herkes Melek Mızrak Subaşı'nı paylaşınca Nurgül Yeşilçay o belediye başkanını hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti ardından gündem olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı günlerdir adından söz ettiriyor.
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterine benzetilen Subaşı’nın görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.
Konuşulmaya devam eden Subaşı'na dair Haluk Levent'ten sonra bir paylaşım da Nurgül Yeşilçay'dan geldi.
Nurgül Yeşilçay, Melek Mızrak Subaşı konuşulurken hemen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu'nu paylaştı.
Oyuncu Filiz Ceritoğlu Sengel'i paylaşarak "Yalnız Selçuk belediye başkanımız da tam bir Atatürk kadınıdır" dedi.