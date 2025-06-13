Herkes merak ediyordu, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Asbaşkanlık görevinden istifa sebebi günler sonra ortaya çıktı! Meğer Ali Koç öyle bir şey yapmış ki...

Fenerbahçe'de istenilen başarılar bu sezon da alınmazken taraftarın tepkisi sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Asbaşkanlık görevi yürüten Acun Ilıcalı’nın beklenmedik istifası şaşkınlık yaratırken yaşanan bu ayrılığın nedenleri merak ediliyordu.

Ilıcalı'nın Fenerbahçe asbaşkanlığı görevinden ani ayrılışının ardındaki iki neden ortaya çıktı.

İLK SEBEP MOURINHO

Ilıcalı’nın istifasındaki en büyük etkenin Jose Mourinho olduğu iddia ediliyor. Ilıcalı, yeni sezonda Mourinho’nun takımda kalmasını istememesine rağmen, Başkan Ali Koç’un bu öneriye karşı çıkması, ayrılığın ana sebebi olarak gösteriliyor.

İKİNCİ NEDEN: YETKİLERİNİN ALINMASI

İkinci neden olarak, Ilıcalı’nın futboldaki tüm transfer yetkilerinin elinden alınması belirtiliyor. Ali Koç’un, Ilıcalı’ya yalnızca iletişimle ilgilenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Bu gelişmeler, Ilıcalı’nın kendi isteğiyle Fenerbahçe’den ayrılma sürecini hızlandırdIğı da gelen bilgiler arasında.