Herkes merak ediyordu! Erman Toroğlu Mourinho'nun maç sonu taşıdığı çuvalda ne olduğunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayan Jose Mourinho, Kadıköy'den eline bir çuval ile ayrılmıştı.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Erman Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SANTRAFORU O GOLLERİ HAZIRLADI"

Osimhen’in 2. golde yaptığı asisti öve öve bitiremeyen Erman Toroğlu, “Galatasaray'ın 3 orta sahası gol attı ama santrforu atmadı. Santrforu o golleri hazırladı. Göğüs pası müthişti. Demek ki göğüs adelesi çok iyi” dedi.

"MOURINHO HAVA YAPTI"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun uğradığı hezimet hakkında Erman Toroğlu, “Jose Mourinho hava yaptı, havasını gördü. Ne normal maçı... Ya Türkiye'yi küçük görüyor, ya kafasında başka bir şey var. Galatasaray, maça biraz daha asılsaydı 5'lik olurdu. Takımını hazırlamamışsın, duman oldun” sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'DAN YEDİĞİ 3 GOLÜN TOPU OLABİLİR"

Son olarak Mourinho’nun stattan ayrıldığı sırada yanında taşıdığı çuval hakkında konuşan Erman Toroğlu, “Mourinho, stattan ayrılırken elinde olan çuvalın içinde Galatasaray'dan yediği 3 golün topu olabilir. Bahane yaptı, basın toplantısından kaçtı. Galip gelseydi 1 saat beklerdi” ifadelerini kullandı.