Herkes merak ediyordu, resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Başkan duyurdu...

Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe-Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin adı Fenerbahçe ile geçen Emre Belözoğlu için konuştu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, HT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇA HAZIRIZ"

Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Perçin, "Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin son durumu ne kadar sıkıntılı olsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bunun farkındayız. Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah sonuç öyle olacak." dedi.

Rıza Perçin, sözlerine, "Fenerbahçe için son maçlarda olumsuz yorumlar yapılsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama benim, yönetimin, Antalya'nın, futbolcu kardeşlerimizin ve hocamızın inancı tam bu maçla ilgili." diye devam etti.

"GİDECEĞİNİ SANMIYORUZ"

Teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun son dönemlerde adının Fenerbahçe ile geçmesini değerlendiren Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu hocamız, bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u, eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor, bizi mutlu ediyor. Çünkü büyük diye söylediğimiz takımlar hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli, iyi bir hoca ile çalışıyoruz. Değerli bir hoca ile çalışıyoruz. Takımımızın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Anlamayan arkadaşlarımız da bu tarz söylemlerle emin oluyorlardır diye düşünüyorum. Bizler kendisinden çok memnunuz. Kendisi de Antalyaspor'u ve şehri çok seviyor. Bu dedikodular, büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Demek ki biz bir değer ile çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz." dedi.

