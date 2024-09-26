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Herkes merakla bekliyordu! Galatasaray'da Victor Osimhen'in gol şarkısı belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 07:41
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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Yunan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen'in gol müziği oldu. İşte detaylar...

Herkes merakla bekliyordu! Galatasaray'da Victor Osimhen'in gol şarkısı belli oldu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken karşılaşmada gol perdesi ikinci yarının hemen başında açıldı.

Karşılaşmada dakikalar 48'i gösterirken Galatasaray’ın sol kanattan kullandığı kavisli köşe vuruşunda Osimhen kafayı vurdu. PAOK savunmacısı Rahman Baba'nın ters dokunuşu sonrası top filelerle buluştu.

GOL ŞARKISI BELLİ OLDU

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Osimhen’in golünden sonra statta “Yârim yârim” şarkısı çalarken tribünler bu şarkıya eşlik etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da “Yârim yârim” şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.

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Müzik son dakika galatasaray gol şarkı Osimhen
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