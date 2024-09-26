Herkes merakla bekliyordu! Galatasaray'da Victor Osimhen'in gol şarkısı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken karşılaşmada gol perdesi ikinci yarının hemen başında açıldı.

Karşılaşmada dakikalar 48'i gösterirken Galatasaray’ın sol kanattan kullandığı kavisli köşe vuruşunda Osimhen kafayı vurdu. PAOK savunmacısı Rahman Baba'nın ters dokunuşu sonrası top filelerle buluştu.

GOL ŞARKISI BELLİ OLDU

Osimhen’in golünden sonra statta “Yârim yârim” şarkısı çalarken tribünler bu şarkıya eşlik etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da “Yârim yârim” şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.