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  4. Herkes merakla bekliyordu! Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile anlaşma sağladı... İşte tecrübeli çalıştırıcının yeni sözleşmesi

Herkes merakla bekliyordu! Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile anlaşma sağladı... İşte tecrübeli çalıştırıcının yeni sözleşmesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 08:32
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Galatasaray ile rekordan rekora koşan Okan Buruk'un Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, yönetim ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı. İşte Okan Buruk'un yeni sözleşmesi.

Galatasaray ile rekorlar kırmaya devam eden teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim başarılı teknik adamla görüşme gerçekleştirirken, sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Buruk'un teklif edilen sözleşmeye 'Evet' dediği belirtildi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yıl 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.

SEZON SONU NETLEŞECEK

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Takvim'in haberine göre; İki yılda 95 milyon liranın sahibi olacak. Ancak yönetim etik olması için resmi imzaların seçimden sonra atılmasını istiyor. Okan Buruk'un da bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu spekülasyonlara neden olmamak için ve camianın bu durumdan etkilenmemesi için Mayıs ayında yapılacak sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Yerel Seçim 2024


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