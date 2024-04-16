Herkes merakla bekliyordu! TFF Başkanlığı seçimlerinde ilk aday belli oldu... Servet Yardımcı adaylığını koymaya hazırlanıyor

18 Temmuz'da seçime gideceği kesinleşen Türkiye Futbol Federasyonu'nun, tarihi öne çekip çekmeyeceği konuşulurken, adaylar da merak edilmeye başlandı.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi adaylığı konusunda henüz net bir açıklama yapmazken, TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu.

İLK ADAY: SERVET YARDIMCI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Servet Yardımcı yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacak. Haberin detaylarında ise Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Servet Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği söylendi.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.





