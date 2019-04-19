Herkes namaza geldiğini zannetti! Yaptığı şeyi görünce şok geçirdiler

Kastamonu’da Merkeze bağlı Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Camisinin önüne aracını park eden bir kişi, camiye namaz kılmak için girdi. Camiye girdikten sonra kapının yanında duran sadaka kutusunu fark eden şahıs, namaz kılmaktan vazgeçerek sadaka kutusunun olduğu yere yöneldi. Burada sadaka kutusunun içerisinde olan 25-30 lirayı da alan şahıs, namaz kılmadan hızla dışarı çıktı. Caminin önünde aracına binen şahıs, uzaklaştı.

İBADET DİYE GELDİ, ÇALIP GİTTİ

Bir süre sonra camiye gelen Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Hasan Şengül, sadaka kutusunda paraların olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İmam Hasan Şengül, camiye namaz kılmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sadaka kutusundan paraların alındığını tespit etti.

CAMİDE BİRÇOK OLAY OLDU

Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Hasan Şengül, “Olay, dün 16.50 sıralarında Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Camimizde meydana geldi. Yardım kutumuzdan paranın eksik olduğunu gördüm. Hemen kamera kayıtlarını inceledim. Çünkü camimizde bu olaydan öncede birçok olay meydana geldi. Camimizin ses sistemidir, yardım kutularıdır çoğu kez çalındı. Bizde bunu önlemek amacıyla camimize kamera taktırmıştık. Ama bu da faydalı olmadı, kamera göz önünde olmasına rağmen yine hırsızlıklar yaşanmaya devam ediyor” dedi.