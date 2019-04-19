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Herkes namaza geldiğini zannetti! Yaptığı şeyi görünce şok geçirdiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir kişi, namaz kılmak için girdiği caminin sadaka kutusundaki paraları gördü. Namaz kılmaktan vazgeçen şahıs, sadaka kutusundaki bozuk paralar dahil 25 TL’yi alarak namaz kılmadan camiden ayrıldı.

Kastamonu’da Merkeze bağlı Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Camisinin önüne aracını park eden bir kişi, camiye namaz kılmak için girdi. Camiye girdikten sonra kapının yanında duran sadaka kutusunu fark eden şahıs, namaz kılmaktan vazgeçerek sadaka kutusunun olduğu yere yöneldi. Burada sadaka kutusunun içerisinde olan 25-30 lirayı da alan şahıs, namaz kılmadan hızla dışarı çıktı. Caminin önünde aracına binen şahıs, uzaklaştı.

İBADET DİYE GELDİ, ÇALIP GİTTİ

Bir süre sonra camiye gelen Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Hasan Şengül, sadaka kutusunda paraların olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İmam Hasan Şengül, camiye namaz kılmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sadaka kutusundan paraların alındığını tespit etti.

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CAMİDE BİRÇOK OLAY OLDU

Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Hasan Şengül, “Olay, dün 16.50 sıralarında Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Camimizde meydana geldi. Yardım kutumuzdan paranın eksik olduğunu gördüm. Hemen kamera kayıtlarını inceledim. Çünkü camimizde bu olaydan öncede birçok olay meydana geldi. Camimizin ses sistemidir, yardım kutularıdır çoğu kez çalındı. Bizde bunu önlemek amacıyla camimize kamera taktırmıştık. Ama bu da faydalı olmadı, kamera göz önünde olmasına rağmen yine hırsızlıklar yaşanmaya devam ediyor” dedi.

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"ALLAH AFFETSİN DİYELİM"

Kamera kayıtlarını incelediğinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Şengül, “Kamera kayıtlarına baktığım zaman arkadaş, kapıdan giriyor ben namaz kılmak amacıyla camiye geldiğini düşündüm. Kameradan incelediğimde sadaka kutusunun içerisinde 25-30 lira kadar bir miktar para vardı. Onları aldığını gördüm. Aldığına değmeyecek bir para ama belki de ihtiyacı vardı onu da bilemiyorum ama camide numaramda var, benden isteseydi bizzat kendisine 50 lirada verirdim, 100 lirada verirdim. En azından günaha girmezdi. Yaptığına değmedi Allah affetsin diyelim. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Yapacak bir şey yok artık olan olmuş” diye konuştu.

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"BOZUK PARALAR BARİ KALSAYDI"

Sadaka kutusundan paraları aldıktan sonra arabasına bindiğini anlatan Şengül, “Sonrada sadaka kutusundan paraları alıp arabasına binip gidiyor. Arabasına bakıyorum arabası 40-50 bin TL’lik bir araba, ihtiyacı gözükmüyor ama birde buradan 30 lirayı aldıktan sonra içerisinden bozuk paraları da alıyor. Madem alıyorsun kağıt paraları, bozuk paralar bari kalsaydı. Hepsini almış. Keşke olmasaydı” şeklinde konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU cami hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP'den öğrenmiş.
o paralar oraya ihtiyac sahibi birilerinin ihtiyacını görsün işine yarasın diye bırakılmıyormu zaten demek ki o vatandaşında ihtiyacı varmış olaya birde bu açıdan bakmayı deneyin bence :)
o paralar oraya ihtiyac sahibi birilerinin ihtiyacını görsün işine yarasın diye bırakılmıyormu zaten demek ki o vatandaşında ihtiyacı varmış olaya birde bu açıdan bakmayı deneyin bence :)
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