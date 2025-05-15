Herkes o anları konuşuyor! Kupa töreninde olay... Galatasaray'dan o isim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı 19'ncu kez müzesine götüren Galatasaray'dan TFF'ye bir tepki de beklenmedik bir isimden geldi.

SAHAYA ÇIKARKEN TEPKİ

Hacıosmanoğlu'nun sahaya çıktığı sırada tribünlerden yoğun bir yuhalama yükselirken madalya takdimi sırasında da tepkiler sürdü.

ELİNİ SIKMADI

Sarı-kırmızılıların teknik kadrosundan analizci Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla tokalaşmak için elini uzatmadı.

Doğan'ın bu hareketi sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca takdir edildi.

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