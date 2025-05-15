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Herkes o anları konuşuyor! Kupa töreninde olay... Galatasaray'dan o isim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmadı

Trabzonspor'u 3-0 ile geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da kupa töreninde ilginç bir protesto yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik kadrosundan bir isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti. İşte detaylar...

Herkes o anları konuşuyor! Kupa töreninde olay... Galatasaray'dan o isim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmadı
Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı 19'ncu kez müzesine götüren Galatasaray'dan TFF'ye bir tepki de beklenmedik bir isimden geldi.

SAHAYA ÇIKARKEN TEPKİ

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Hacıosmanoğlu'nun sahaya çıktığı sırada tribünlerden yoğun bir yuhalama yükselirken madalya takdimi sırasında da tepkiler sürdü.

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ELİNİ SIKMADI

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Sarı-kırmızılıların teknik kadrosundan analizci Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla tokalaşmak için elini uzatmadı.

Doğan'ın bu hareketi sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca takdir edildi.

İŞTE O ANLAR...

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