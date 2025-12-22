SPOR

Herkes onu konuşuyor! Mauro Icardi'den duygulandıran mektup

Galatasaray'da birçok başarıya imza atan ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'den beklenmedik bir hamle geldi. Golcü oyuncu Kasımpaşa karşısında attığı golle Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu olmayı başarırken bir mektup yazdı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ve son dönemdeki performansından düşüş sonrası takımdan gönderileceği konuşulmaya başlanan Mauro Icardi, son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başarırken attığı bu golle gol sayısını 60'a çıkarttı.

Icardi, 60 golle birlikte 59 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

3 GOL ATARSA...

Galatasaray'da toplamda 70 gol atan Icardi, 3 gol daha atması halinde 72 gollü Hagi'yi geçerek Galatasaray forması altında en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.

MEKTUP YAZDI

Icardi, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından Hagi için bir mektup yazdı.

İşte Icardi duygu dolu mektubu...

"KALBİM DOLU YAZIYORUM"

"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN."

"SİZİ GEÇMEK ANLAMINA GELMEZ"

"Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

Bizden önce Metin Oktay vardı.
Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.
Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi.
Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.
Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur.
Bugün bana Türkiye’nin idolü olduğum söyleniyor.
Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor.
Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor."

"METİN OKTAY İLE BAŞLADI"

"Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin:

o sevgi benimle başlamadı.
Metin Oktay’la başladı.
Sizinle büyüdü.
Bana düşen ise onu sürdürme onuruydu.
Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım.
Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

Bugün bir nesil “Ben Galatasaraylıyım” demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır.
İdol olmak, önemli goller atmak değildir.
İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır.
Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız.
Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükranla karşılanacak bir şeydir."

"YOLU İNŞA ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Olduğunuz her şey için teşekkür ederim.
Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim.
Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim.
Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle,
Mauro Icardi"

