Herkes onu merak ediyordu! Bomba iddia... Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunun kara kutusu Şule de gözaltında

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarıyla uzun zamandır gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti önceki gece gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli yer aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında Polat Ailesi'nin uzun zamandır yanında çalışan ve sonra aniden yanlarından ayrılan Şule'nin olup olmadığı merak edildi.

TvGündemi'nde yer alan habere göre; Dilan Polat'ın uzun yıllar yanında çalışan ve "kara kutusu" olarak nitelendirilen Şule'nin de gözaltına alındığı iddia edildi. Polat Ailesi'nin yardımcısı Şule geçtiğimiz aylarda aniden işten ayrılmış birkaç gün sonra geri dönmüştü.

LÜKS EVİ GÜNDEM OLMUŞTU

Dilan Polat konu hakkında açıklama yapmayacağı söylemiş ancak Şule geri dönünce evleneceği için yanlarından ayrılacağını açıklamıştı. Şule'nin Trabzonlu bir iş adamı ile evleneceği ve Dilan Polat'ın lüks evine benzer bir evde yaşayacağı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar saat 23.00’te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40’ta tekrar emniyete getirildi.

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





