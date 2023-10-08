Herkes peşinden koşuyordu! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! 'Hem güzel hem asil'

Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile oynadığı filmlerle hafızalara silinmez yer edinen Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu, kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Şu sıralar 69 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Gülşen Bubikoğlu uzun süredir dizi ve filmlerde rol almıyor. Yeşilçam filmlerinin ardından oyunculuğu bırakan ünlü isim, yıllardır ortalarda görünmüyor.

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık kendisinden bahsettiriyor.

Ah Nerede, Gırgıriye, Gırgıriye'de Şenlik Var, Yaban, Yaz Bekarı, Paramparça ve Görgüsüzler gibi filmlerle akıllarda yer edinen usta oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bubikoğlu'nu görenler 'Her yaşta güzel', 'Yıllar güzelliğine dokunamamış', 'İşte yıldız', 'Ne canlar yaktın gençken' gibi yorumlar geliyor.

Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954, İstanbul doğumludur. Aslen Arnavut'tur. Erken yaşta babasını kaybeden Bubikoğlu okulu bırakmış ve ardından bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi almıştır.

Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.

İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı.

Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edinen ünlü oyuncu Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkemizi temsil etti.





