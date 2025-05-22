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Herkes şikayetçiydi! Cannes Film Festivali'ndeki martı problemini bakın nasıl çözmüşler!

Cannes Film Festivali sırasında hem festival büfelerine hem de sahildeki otellerin yemek alanlarına saldıran martılar şikayet edilmişti. Bazı yetkililer çözüm olarak şahin kiraladı.

Herkes şikayetçiydi! Cannes Film Festivali'ndeki martı problemini bakın nasıl çözmüşler!

Cannes'da martıların masalara konarak sandviçleri aşırdığı ve bardakları kırdığı biliniyor. Tatilciler arkalarını döndüklerinde martıların kahvaltı büfelerine saldırdığından şikayet ediyordu.

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ŞAHİN KİRALIYORLAR

Independent'ın haberine göre Festival sırasında VIP konukları ağırlayan birkaç sahil oteli, açgözlü martılardan kurtulmak için şahin kiraladı. Fransız Rivierası'ndaki Hôtel Martinez, ünlülere kaos yaşatan martıları korkutup kaçırmak için 2012'den beri birçok şahin kiralıyor. VICE özellikle, 2011'de Fransız aktris Sophie Marceau'nun kırmızı halıda yürümesine birkaç dakika kala bir martının, Cesur Yürek (Braveheart) yıldızının üzerine bir kadeh şarap dökmesinin ardından bu kararın alındığını belirtiyor.

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Cannes'ın baş şahin bakıcısı olan eğitmen Christopher Puzin, The Times'a konuşan Puzin şöyle dedi: "Şahinlerin görevi, özellikle otel bahçesinde sorun teşkil eden martıları ve güvercinleri korkutup kaçırmak. Martılar ve güvercinler zarar görmüyor."

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4 Harris şahini, kendinden emin martıları otel misafirlerinden ve yemeklerinden uzaklaştırmak için kullanılıyor. Yırtıcı kuşlar (Zelda, Links, Night ve Ramucho) masaların üzerinde dönerek martıları mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cannes Film Festivali cannes
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