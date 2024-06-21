Herkes su içtiklerini sanıyordu! İşte İngiltereli futbolcuların içtikleri özel karışım

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla sürerken C Grubu'nda mücadele eden İngiltere için oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

MEĞER SU İÇMİYORLARMIŞ

İngiliz ekibinin su molalarında takım olarak içecek içmesi dikkat çekerken bunların su olduğu sanılıyordu ancak İngilizlerin molalarda az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ŞARTI

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanları salatalık suyu özellikle önerdiği ve futbolculara şart koştuğu da gelen bilgiler arasında.

İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyunun yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırdığı da biliniyor.





