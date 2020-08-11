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Herkes tarifini soracak! Ünlü şef yöresel baduç kavurmasının püf noktalarını açıkladı..

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Lezzetli ve sağlıklı bir sebze yemeğine ne dersiniz? İç Anadolu'nun Aksaray yöresine özgü tariflerinden baduç kavurması, bol lifli ve proteinli içeriğiyle vücut direncini arttıran yöresel bir yemektir. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit ama oldukça doyurucu tarifiyle yaz mevsiminde menünüze ekleyebilirsiniz. Tadını da çok beğeneceğinize inandığımız baduç kavurması tarifimiz karşınızda...

Herkes tarifini soracak! Ünlü şef yöresel baduç kavurmasının püf noktalarını açıkladı..

Esasen Aksaray yöresine özgü olan baduç, Sivas Divriği bölgesinde de turşu şeklinde yapılır. Yöresel dilde "baduç", küçük yeşil fasulye ya da taze yeşil fiğ" anlamına gelir. Baklagil familyasından fiğ bitkisinin bir meyvesi olarak serin mevsimlerde yetiştirilir. Bu nedenle, baduç kavurmasının yaz aylarında yapılması önerilir. Üstelik oldukça pratik bir hazırlanışı vardır. Lakto-ova vejetaryen ve semi-vejetaryen kişilerin de tüketebileceği bir yiyecektir. İçerdiği yüksek miktardaki protein ve lif dolayısıyla besin ögeleri bakımından oldukça faydalıdır. İşte hazırlanışının basitliğiyle sizi şaşırtacak ve lezzetiyle de mutlu edecek bu yemeğin tarifi...

GEREKLİ MALZEMELER

  • Yarım kilo taze fasulye

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 adet doğranmış yeşil sivri biber

  • 3 adet rendelenmiş domates

  • 2 adet yumurta

  • Yarım yemek kaşığı kadar tereyağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 2 diş sarımsak

BADUÇ KAVURMASI TARİFİ

  • İlk olarak geniş bir tencerenin içine tereyağını ekleyin.

  • Yağ eridikten sonra, önce doğranmış soğanları tencereye atın ve rengi şeffaflaşana kadar bu soğanları kavurun.

  • Yeşil biberleri tencereye ekleyin. Ve soğanlarla birlikte kavurun.

  • Doğranmış sarımsağı da ekleyin. Bu malzemeleri sararıncaya kadar kavurmaya devam edin.

  • Kavrulduktan sonra, rendelenmiş domatesleri tencereye ilave edin.

  • Tencerenin kapağını kapatın ve bir süre domaterlerle beraber pişirin.

  • Tuz, karabiber ve pul biberi damak zevkinize göre ekleyin ve karıştırın.

  • Yıkayıp kılçıklarını ayıkladığınız baduçları (fasulyeleri) tencereye ekleyin. İyice kavrulduktan sonra, üzerine 2 adet yumurtayı kırabilirsiniz. Dilerseniz daha fazla yumurta da ekleyebilirsiniz.

  • Tercihe bağlı olarak, yumurtaları kayısı kıvamında bırakabilirsiniz ya da karıştırabilirsiniz. Tercih sizin! Eğer yumurtaları karıştırmayı tercih ettiyseniz, yumurtalar piştikten sonra yemeği ocaktan alabilirsiniz.

  • Sıcak servis etmenizi tavsiye ederiz.

    • Afiyet olsun!

    PÜF NOKTASI

    • Eğer tariften daha hızlı bir sonuç almak istiyorsanız fasulyeleri önceden haşlayabilirsiniz. Böylece fasulyeler daha hızlı kavrulacaktır.

    • Baduç kavurmasının en önemli püf noktası ise; fasulyeleri yıkayıp süzdükten sonra tencereye eklemeden önce avucunuza alıp sıkmak ve fazla suyunu süzdürmek olacaktır. Bu işlem kavurma esnasında yemeğinizin fazla sulanmasını da önlemiş olur.

    • Fasulyelerin renginin daha canlı ve yeşil olmasını isterseniz, şoklama yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, fasulyelerin haşlandıktan hemen sonra soğuk suya atılmasıyla yapılır. Mümkünse fasulyeleri buzlu suya koymanız çok daha iyi bir sonuç verecektir.
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