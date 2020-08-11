Herkes tarifini soracak! Ünlü şef yöresel baduç kavurmasının püf noktalarını açıkladı..

Esasen Aksaray yöresine özgü olan baduç, Sivas Divriği bölgesinde de turşu şeklinde yapılır. Yöresel dilde "baduç", küçük yeşil fasulye ya da taze yeşil fiğ" anlamına gelir. Baklagil familyasından fiğ bitkisinin bir meyvesi olarak serin mevsimlerde yetiştirilir. Bu nedenle, baduç kavurmasının yaz aylarında yapılması önerilir. Üstelik oldukça pratik bir hazırlanışı vardır. Lakto-ova vejetaryen ve semi-vejetaryen kişilerin de tüketebileceği bir yiyecektir. İçerdiği yüksek miktardaki protein ve lif dolayısıyla besin ögeleri bakımından oldukça faydalıdır. İşte hazırlanışının basitliğiyle sizi şaşırtacak ve lezzetiyle de mutlu edecek bu yemeğin tarifi...

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo taze fasulye

1 adet kuru soğan

2 adet doğranmış yeşil sivri biber

3 adet rendelenmiş domates

2 adet yumurta

Yarım yemek kaşığı kadar tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 diş sarımsak

BADUÇ KAVURMASI TARİFİ