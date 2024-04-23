Herkes Xavi ile Ancelotti arasındaki diyalogu merak ediyordu! O konuşma ortaya çıktı: "Arda Güler için pişmanız"

Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın arından en çok merak edilen konulardan biri de Carlo Ancelotti ile Xavi Hernandez'in maçın ardından birbirlerine sarıldıkları diyalog merak konusu olmuştu.

İspanyol basınından Defensa Central'a göre; Xavi ile Carlo Ancelotti arasında geçen diyaloğun konusu Arda Güler'di.

"TRANSFER EDEMEDİK, PİŞMANIZ"

Haberde Xavi'nin Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı Carlo Ancelotti'ye anlattığı ifade edildi. Xavi'nin ayrıca iki takım arasındaki güç farkına da değindiği belirtildi.

"BİZDE OLSA OYNATIRDIK"

Genç teknik adamın, Ancelotti'ye, "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var." dediği aktarıldı.

"SÜRE ALACAK"

Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." ifadelerini kullanmıştı.





