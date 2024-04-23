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  4. Herkes Xavi ile Ancelotti arasındaki diyalogu merak ediyordu! O konuşma ortaya çıktı: "Arda Güler için pişmanız"

Herkes Xavi ile Ancelotti arasındaki diyalogu merak ediyordu! O konuşma ortaya çıktı: "Arda Güler için pişmanız"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.04.2024 19:17
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Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ancelotti ile Xavi'nin sarıldıkları anda aralarında geçen diyalog merak edilirken, o konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın arından en çok merak edilen konulardan biri de Carlo Ancelotti ile Xavi Hernandez'in maçın ardından birbirlerine sarıldıkları diyalog merak konusu olmuştu.

İspanyol basınından Defensa Central'a göre; Xavi ile Carlo Ancelotti arasında geçen diyaloğun konusu Arda Güler'di.

"TRANSFER EDEMEDİK, PİŞMANIZ"

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Haberde Xavi'nin Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı Carlo Ancelotti'ye anlattığı ifade edildi. Xavi'nin ayrıca iki takım arasındaki güç farkına da değindiği belirtildi.

"BİZDE OLSA OYNATIRDIK"

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Genç teknik adamın, Ancelotti'ye, "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var." dediği aktarıldı.

"SÜRE ALACAK"

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Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." ifadelerini kullanmıştı.

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