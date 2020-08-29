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Herkesi kendine hayran bırakan Fransız usulü galette tarifi!

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Dilimize Fransızcadan geçen kelimeler sayesinde bu dile pek yabancı sayılmayız. Benzer şekilde Türk ve Fransız mutfakları da birbirlerine benziyor. Galette aşina olduğumuz galetaya benzese de yakından uzaktan alakası olmayan iki farklı hamur işi kendileri. Bu lezzetli Fransız tatlısını denemeye ne dersiniz. Mevsimine göre farklı meyvelerle hazırlayabileceğiniz galette tarifi yazımızda.

Herkesi kendine hayran bırakan Fransız usulü galette tarifi!

Kırılgan bir hamur işi olan galette; soğuk tereyağın hamura kattığı kıyır kıyır hisle ve mevsim meyveleriyle tam bir lezzet karnavalına çıkarıyor bizleri. Ilık ılık hafif lezzetiyle beş çaylarının ve misafirliklerin gözdesi olmaya aday galetteyi mutlaka deneyin.

FRANSIZ USULÜ GALETTE

HAMUR İÇİN:

  • 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker ve bir fiske tuzu karıştırın.

  • 8 yemek kaşığı soğuk tereyağını da bu karışımın üzerine ekleyip çeyrek su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.

  • Hamur iyice karıştıktan sonra streç filme sarıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Ortasında kullanmak istediğiniz malzeme, mevsime ve zevke göre değişiklik gösterebilir. Eğer şeftali, çilek gibi meyveler kullanmak istiyorsanız hamurun ortasında, meyvelerin altında muhallebi kullanabilirsiniz. Ancak elma kullanacaksanız kendi başına yeterli olacaktır. Muhallebi kullanıp kullanmamak sizin tercihiniz, yani opsiyonel.

MUHALLEBİ İÇİN:

  • 1 çorba kaşığı nişasta, 1 su bardağı süt ve 1 yumurta sarısını sürekli karıştırarak pişirin.

  • Ocağın altını kapattıktan sonra sıcak haliyle 1 çay kaşığı vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip iyice karıştırın ve ılınmaya bırakın.

  • Ilındıktan sonra 1 çorba kaşığı labne peyniri ilave edip iyice çırpın.

  • Hamuru dolaptan çıkardıktan sonra merdane yardımıyla yuvarlak olarak açın.

  • Ortasına muhallebiyi kenarlarda 5'er cm boşluk kalacak şekilde yayın.

    • Ardından dilediğiniz meyveyi nişasta ve şekerle karıştırıp ortasına sürün. Tarifimizde mevsimi olduğu için şeftali kullanacağız. Dilerseniz nektarin de kullanabilirsiniz.

    • 5 adet şeftali/nektarini kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölüp uzun uzun kesin.

    • Yarım su bardağı esmer şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 limon kabuğu rendesini karıştırıp 10 dk dinlendirin ve meyveleri muhallebinin üzerine yerleştirin.

    • Ardından 5'er cm'lik boşluk bıraktığınız hamur kısmını içeri doğru katlayın.

    • Katladığınız yere dilerseniz 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sütü çırpıp sürebilir üzerine de esmer şeker serpebilirsiniz.

    Çilek kullanmak isterseniz doğradığınız çilekleri 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 çorba kaşığı şekerle karıştırıp kullanabilirsiniz.

    Elmalı bir harç hazırlamak isterseniz bunun için de aynı miktarda şeker ve nişastaya ek olarak 1 yemek kaşığı limon suyu, bir miktar tarçın ilave edebilirsiniz.

    Hazırladığınız galetteyi 190°C'lik fırında 40-45 dakika kadar pişirdikten sonra ılık olarak servis edin. Yanında bir bardak çay ya da kahveyle harika bir ikili oluşturabilirsiniz. Ya da içecek olmadan bir top vanilyalı dondurmayla muhteşem bir lezzet yakalayabilirsiniz.

    Afiyet olsun.

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