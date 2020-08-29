Herkesi kendine hayran bırakan Fransız usulü galette tarifi!

Kırılgan bir hamur işi olan galette; soğuk tereyağın hamura kattığı kıyır kıyır hisle ve mevsim meyveleriyle tam bir lezzet karnavalına çıkarıyor bizleri. Ilık ılık hafif lezzetiyle beş çaylarının ve misafirliklerin gözdesi olmaya aday galetteyi mutlaka deneyin.

FRANSIZ USULÜ GALETTE

HAMUR İÇİN:

2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker ve bir fiske tuzu karıştırın.

8 yemek kaşığı soğuk tereyağını da bu karışımın üzerine ekleyip çeyrek su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.

Hamur iyice karıştıktan sonra streç filme sarıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Ortasında kullanmak istediğiniz malzeme, mevsime ve zevke göre değişiklik gösterebilir. Eğer şeftali, çilek gibi meyveler kullanmak istiyorsanız hamurun ortasında, meyvelerin altında muhallebi kullanabilirsiniz. Ancak elma kullanacaksanız kendi başına yeterli olacaktır. Muhallebi kullanıp kullanmamak sizin tercihiniz, yani opsiyonel.

MUHALLEBİ İÇİN: