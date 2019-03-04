YEMEK

Herkesin başvurmak isteyeceği iş ilanı: "Çikolata tadımcısı aranıyor!"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Dünyanın en lezzetli ilanı ile karşınızdayız sevgili okur :) Bu iş sendromsuz ve aşırı tatlı! Dünyadaki en önemli çikolata markalarının üreticisi olan firma, haftanın her günü çikolata tadımı yapacak takım arkadaşı arıyor. Bakalım çikolata tadımcısı olmak için neler gerekiyormuş...

Herkesin başvurmak isteyeceği iş ilanı: "Çikolata tadımcısı aranıyor!"

Dünyanın önde gelen çikolata üretici firması, çok hoşumuza gidecek bir iş ilanı vermiş. İşin tanımı şu şekilde; Yarı zamanlı, haftanın 7/8 saati çalışıp çikolata tadımı yapacak takım arkadaşı aramaktalar.

iStock-938392194

Dünyanın en motive eden işlerinden biri değil de nedir! Haftanın 8 saati çikolata yediğinizi düşünün, ve bunun için sizlere bir maaş ödendiğini hayal edin. Hepimizin yüzünde aynı gülümseme oluştu değil mi? :)

iStock-682501200

Şirket, saat başı 10.75 dolar vereceğini açıkladı. Hiç de fena sayılmaz. Firmanın sizden beklentisi; çikolata tatmak, firmaya tarafsız ve doğru bir şekilde çikolata tadı hakkında geri dönüşler sağlamak ve bunun için ürünleri tarif edecek, anlatacak kelime dağarcığına sahip olmak.

Bu bahsettiğimiz işi yapan Tracy, çikolata panelisti olarak çalışıyor ve işiyle ilgili şu detaylardan bahsediyor: "şimi gerçekten seviyorum. Arkadaşlarım bana imreniyor. Çikolata sadece tadından ibaret değil aslında. Dokusu, kokusu ve ağızda bıraktığı hissi ve ayrıntıları kesinlikle net bir şekilde ifade edilmeli."

iStock-827536608 (3)

Bu işe seçildikten sonra firma tarafından eğitim verilecek. İşte böyle lezzet dolu işler de var hayatta. Sizin bildiğiniz en şaşırtıcı meslek türleri nelerdir? Paylaşmak isterseniz bize yorum olarak bırakabilirsiniz...

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Künefeye rakip geldi! Farkı ise...Künefeye rakip geldi! Farkı ise...
Emziren anneler kahve içtiğinde...Emziren anneler kahve içtiğinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çikolata tadımcısı iş ilanı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Aşk iddialarını güçlendiren detay!

Aşk iddialarını güçlendiren detay!

EDHO'da kim ölüyor? Hızır ihaneti affetmedi!

EDHO'da kim ölüyor? Hızır ihaneti affetmedi!

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu! Her şeyin değiştiği günden sonra...

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu! Her şeyin değiştiği günden sonra...

Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in konusu nedir?

Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in konusu nedir?

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş dondurması ile künefeyi bir araya getirdi Hatay'a rakip oldu

Künefeye rakip geldi! Farkı ise...

Emziren annelerin kahve içmesi doğru mudur?

Emziren anneler kahve içtiğinde...

Kafamızda deli sorular: Kan lekesi olan yumurtayı tüketmek doğru mu?

Kafamızda deli sorular: Kan lekesi olan yumurtayı tüketmek doğru mu?

Adana'da yeni lezzet: Metrelik Adana boru kebabı

Metrelerce uzadı! Adana'nın yeni lezzeti: Boru kebabı

Kokusu mest eder: Bergamotun bir an önce öğrenmeniz gereken faydaları

Kokladığınız an stresi yok ediyor!

Kadim kent Diyarbakır'ın kayıp lezzetlerinin peşinde

Kadim kent Diyarbakır'ın kayıp lezzetlerinin peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.