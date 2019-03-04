Dünyanın önde gelen çikolata üretici firması, çok hoşumuza gidecek bir iş ilanı vermiş. İşin tanımı şu şekilde; Yarı zamanlı, haftanın 7/8 saati çalışıp çikolata tadımı yapacak takım arkadaşı aramaktalar.

Dünyanın en motive eden işlerinden biri değil de nedir! Haftanın 8 saati çikolata yediğinizi düşünün, ve bunun için sizlere bir maaş ödendiğini hayal edin. Hepimizin yüzünde aynı gülümseme oluştu değil mi? :)

Şirket, saat başı 10.75 dolar vereceğini açıkladı. Hiç de fena sayılmaz. Firmanın sizden beklentisi; çikolata tatmak, firmaya tarafsız ve doğru bir şekilde çikolata tadı hakkında geri dönüşler sağlamak ve bunun için ürünleri tarif edecek, anlatacak kelime dağarcığına sahip olmak.

Bu bahsettiğimiz işi yapan Tracy, çikolata panelisti olarak çalışıyor ve işiyle ilgili şu detaylardan bahsediyor: "şimi gerçekten seviyorum. Arkadaşlarım bana imreniyor. Çikolata sadece tadından ibaret değil aslında. Dokusu, kokusu ve ağızda bıraktığı hissi ve ayrıntıları kesinlikle net bir şekilde ifade edilmeli."

Bu işe seçildikten sonra firma tarafından eğitim verilecek. İşte böyle lezzet dolu işler de var hayatta. Sizin bildiğiniz en şaşırtıcı meslek türleri nelerdir? Paylaşmak isterseniz bize yorum olarak bırakabilirsiniz...

