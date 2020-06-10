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Herkesin kolayca hazırlayabileceği soslu tavuk şiş tarifi! Sırrı sosunda saklı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mangalların efsane ismi ve Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan tavuk şiş, isterseniz fırında isterseniz de tavada yapabileceğiniz bir lezzet. Ağzınıza layık bu tadı tıpkı dışarıda yediğiniz lezzette yapabilmenizin sırrı ise sosunda. İşte özel sosu ve ağızda dağılan kıvamı ile tavuk şiş tarifi…

Herkesin kolayca hazırlayabileceği soslu tavuk şiş tarifi! Sırrı sosunda saklı...

Bol protein kaynağı tavuğu, yumuşacık ve buram buram kokusu ile mangal tadında yapmak, bu tarif ile çok daha kolaylaşacak. Bu tarifin tek sırrı sosunda! İşte pratik bir şekilde hazırlanan ve gönlünüze taht kuracak özel soslu tavuk şiş tarifi…

TAVUK ŞİŞ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tavuk şiş yapmanın en önemli püf noktası, tavuklar için hazırlayacağınız sosudur. Tavuk etlerini, hazırlayacağınız bu sosun içerisinde en az 2 saat boyunca bekletmelisiniz. Bekletmek için vaktiniz bulunmuyorsa en az 20-30 dakika da olsa bu işlemi yapmalısınız. Çünkü sosta bekletmeniz tavuğun lezzetini daha da arttıracak ve pişerken tavuk etinin yumuşamasını sağlayacaktır.

Bir diğer püf noktası ise tavuk etini çöp şişe dizmeye başlamadan önce çöp şişlerin su ile ıslatılmasıdır. Çöp şişleri ıslattığınız zaman tavuk etlerinin piştikten sonra daha kolay çıktığını göreceksiniz.

MALZEMELER

600 gram tavuk göğüs eti
2 adet yeşil biber
1 adet domates

SOSU İÇİN
2-3 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı sirke
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz, pul biber, karabiber ve toz kırmızı biber

YAPILIŞI

İlk olarak tavukları ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde kuşbaşı doğrayın.
Sos için kullanacağınız tüm malzemeleri derin bir kase içerisinde karıştırın.
Hazırladığınız sosun içine kuşbaşı doğradığınız tavukları koyup karıştırdıktan sonra 1-2 saat boyunca buzdolabında streç ile ağzını kapatarak bekletin.
Ardından domates ve biberleri istediğiniz şekilde dilimleyin.
Şık bir görüntü elde etmek istiyorsanız çeri domatesi tercih edebilirsiniz.
Bekledikten sonra dolapta dinlenmiş olan tavukları alın ve çok sık olmayacak şekilde çöp şişe dizmeye başlayın.
Çöp şişlerin uç kısmına biber ve domatesleri de ekleyin.
Arzu ederseniz tavukların arasına patates, soğan veya patlıcan gibi sevdiğiniz sebzeleri ekleyerek lezzeti daha da arttırabilir ve menünüzü zenginleştirebilirsiniz.
Tavuklar bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edin.
Hazırladığınız çöp şişleri, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Kase içinde kalan sos tavuklarını çöp şişlerin üzerinde gezdirin.
Önceden ısıtmış olduğunuz 190 derece fırında tavuklar pişip, üstü nar gibi kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.
Tavukların daha iyi pişmesi ve her tarafının eşit kızarması için dilerseniz pişirme sırasında çöp şişleri çevirebilirsiniz.
Dilerseniz çöp şişleri tavada da pişirebilirsiniz.
İşte özel sosu ile yumuşacık lokum gibi tavuk şişleriniz servise hazır.
Afiyet olsun.


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