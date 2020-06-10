Herkesin kolayca hazırlayabileceği soslu tavuk şiş tarifi! Sırrı sosunda saklı...

Bol protein kaynağı tavuğu, yumuşacık ve buram buram kokusu ile mangal tadında yapmak, bu tarif ile çok daha kolaylaşacak. Bu tarifin tek sırrı sosunda! İşte pratik bir şekilde hazırlanan ve gönlünüze taht kuracak özel soslu tavuk şiş tarifi…

TAVUK ŞİŞ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tavuk şiş yapmanın en önemli püf noktası, tavuklar için hazırlayacağınız sosudur. Tavuk etlerini, hazırlayacağınız bu sosun içerisinde en az 2 saat boyunca bekletmelisiniz. Bekletmek için vaktiniz bulunmuyorsa en az 20-30 dakika da olsa bu işlemi yapmalısınız. Çünkü sosta bekletmeniz tavuğun lezzetini daha da arttıracak ve pişerken tavuk etinin yumuşamasını sağlayacaktır.

Bir diğer püf noktası ise tavuk etini çöp şişe dizmeye başlamadan önce çöp şişlerin su ile ıslatılmasıdır. Çöp şişleri ıslattığınız zaman tavuk etlerinin piştikten sonra daha kolay çıktığını göreceksiniz.

MALZEMELER

600 gram tavuk göğüs eti

2 adet yeşil biber

1 adet domates

SOSU İÇİN

2-3 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı sirke

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz, pul biber, karabiber ve toz kırmızı biber