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Herkesin mutfağında var! 2 malzeme yetiyor: Temizlikte mucize yaratacak

Ev temizliğinde kullanılan bazı malzemelerle evde çok amaçlı bir temizleyici hazırlamak mümkün. Sirke, sıvı sabun ve ılık suyla hazırlanan karışım, özellikle mutfak tezgahları başta olmak üzere farklı yüzeylerin temizliğinde kullanılabiliyor. Ancak karışımı kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da var. Detaylar haberimizde...

Herkesin mutfağında var! 2 malzeme yetiyor: Temizlikte mucize yaratacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Ev temizliğinde etkili sonuç almak için her zaman farklı ürünler kullanmak gerekmiyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlanan basit karışımlar da günlük temizlik işlerini kolaylaştırabiliyor. ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland metropol bölgesine hizmet veren Metro kuruluşu da sağlıklı temizlik rehberinde sirke, sıvı sabun ve ılık suyla hazırlanan çok amaçlı bir temizleyici tarifine yer veriyor.

Özellikle mutfak tezgahları ve uygun yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen bu karışım, kolay hazırlanmasıyla öne çıkıyor.

Herkesin mutfağında var! 2 malzeme yetiyor: Temizlikte mucize yaratacak 1

EVDE ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ NASIL HAZIRLANIR?

Metro'nun temizlik rehberinde yer alan tarif için üç malzeme yeterli oluyor.

    • Yarım su bardağı beyaz sirke
    • 1 çay kaşığı bitkisel bazlı sıvı sabun
    • 1,5 su bardağı ılık su

Malzemeler sprey başlıklı bir şişeye konularak karıştırılıyor. Her kullanımdan önce şişenin çalkalanması öneriliyor.

Karışıma hoş bir koku vermek isteyenler birkaç damla limon suyu, portakal kabuğu veya uçucu yağ da ekleyebiliyor. Ancak bunlar temizlik için zorunlu değil, yalnızca isteğe bağlı seçenekler arasında yer alıyor.

Herkesin mutfağında var! 2 malzeme yetiyor: Temizlikte mucize yaratacak 2

MUTFAK TEZGAHLARINDA KULLANILABİLİYOR

Sirke, sıvı sabun ve ılık suyla hazırlanan karışım, yemek hazırlanan mutfak tezgahları ve uygun ev yüzeylerinin günlük temizliğinde kullanılabiliyor.

Ancak sirkenin asidik yapısı nedeniyle her yüzeyde kullanılması önerilmiyor. Mermer ve bazı doğal taşlar sirkeyle temas ettiğinde zarar görebiliyor. Bu nedenle karışımı kullanmadan önce yüzeyin malzemesine uygun olup olmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse önce görünmeyen küçük bir alanda denenmeli.

Herkesin mutfağında var! 2 malzeme yetiyor: Temizlikte mucize yaratacak 3

CAM VE AYNALARI TEMİZLERKEN BİR MALZEMEYİ ÇIKARIN

Metro'nun rehberinde cam, pencere ve ayna temizliği için de ayrı bir öneri bulunuyor. Bu yüzeylerde karışım hazırlanırken sıvı sabun kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Bunun yerine beyaz sirke ve ılık su karıştırılabiliyor. Böylece sabunun geride bırakabileceği izlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SİRKEYİ ÇAMAŞIR SUYUYLA KARIŞTIRMAYIN

Evde hazırlanan temizleyiciler pratik olsa da bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Sirke ve çamaşır suyu kesinlikle bir araya getirilmemeli. Bu iki maddenin karıştırılması zehirli gazların açığa çıkmasına neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sirke temizlik mutfak sıvı sabunluk
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