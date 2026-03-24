Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Herkesin telefonunda var ama kimse anlamını bilmiyor! Yeşil nokta ne anlama geliyor?

Akıllı telefonların üst çubuğunda beliren yeşil nokta, kullanıcıların en çok merak ettiği simgelerden biri haline geldi. Android ve iPhone’larda farklı şekillerde görünen işaret, ekran başındakilere gizemli bir uyarı gönderiyor. O noktanın anlamı haberimizde...

Çiğdem Berfin Sevinç

Akıllı telefonlarda üst çubukta beliren yeşil nokta, kullanıcıların son dönemde en çok merak ettiği simgelerden biri haline geldi. Android ve iPhone cihazlarda görülen bu işaret, sistem hatası ya da bildirim değil; gizlilik odaklı bir güvenlik uyarısı olarak kamera veya mikrofon erişimi sırasında devreye giriyor.

ANDROID VE IPHONE FARKI

Android 12 ve sonrası sürümlerde yeşil nokta, kamera uygulaması açıldığında, görüntülü arama başlatıldığında veya video kaydı sırasında üst çubukta beliriyor. Arka planda çalışan uygulamalar mikrofon veya kamera erişimi sağladığında da kullanıcıyı uyarıyor.

iPhone tarafında ise iOS 14 sonrası sürümlerde benzer sistem bulunuyor. Kamera ve mikrofon birlikte çalıştığında yeşil nokta ekranda görünürken, yalnızca mikrofon erişiminde turuncu nokta gösteriliyor. Kullanıcılar, Denetim Merkezi’ni açarak hangi uygulamanın donanımı kullandığını doğrudan görebiliyor.

GÜVENLİK SİSTEMİ KAPATILAMIYOR

Android ve iOS’ta yeşil nokta göstergesini tamamen devre dışı bırakmak mümkün değil. Sistem, kullanıcı güvenliği için sürekli aktif çalışıyor. Kontrol edilebilen tek alan, uygulama izinleriyle sınırlı.

Android kullanıcıları Ayarlar > Gizlilik veya Uygulamalar menüsünden kamera ve mikrofon izinlerini uygulama bazlı kapatabilirken, iPhone kullanıcıları Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik bölümünden benzer düzenlemeyi yapabiliyor. Ancak izin kapatıldığında ilgili uygulamanın video çekme veya ses kaydı özellikleri çalışmayabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu tarihi çeşme 156 yıldır durmadan akıyorBu tarihi çeşme 156 yıldır durmadan akıyor
Japonya arıyor Türkiye'ye yağıyor! Hazine ayaklarına kadar geldiJaponya arıyor Türkiye'ye yağıyor! Hazine ayaklarına kadar geldi

Anahtar Kelimeler:
noktalama işaretleri akıllı cep telefonu yeşil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.