Herkesin telefonunda var ama kimse anlamını bilmiyor! Yeşil nokta ne anlama geliyor?

Akıllı telefonlarda üst çubukta beliren yeşil nokta, kullanıcıların son dönemde en çok merak ettiği simgelerden biri haline geldi. Android ve iPhone cihazlarda görülen bu işaret, sistem hatası ya da bildirim değil; gizlilik odaklı bir güvenlik uyarısı olarak kamera veya mikrofon erişimi sırasında devreye giriyor.

ANDROID VE IPHONE FARKI

Android 12 ve sonrası sürümlerde yeşil nokta, kamera uygulaması açıldığında, görüntülü arama başlatıldığında veya video kaydı sırasında üst çubukta beliriyor. Arka planda çalışan uygulamalar mikrofon veya kamera erişimi sağladığında da kullanıcıyı uyarıyor.

iPhone tarafında ise iOS 14 sonrası sürümlerde benzer sistem bulunuyor. Kamera ve mikrofon birlikte çalıştığında yeşil nokta ekranda görünürken, yalnızca mikrofon erişiminde turuncu nokta gösteriliyor. Kullanıcılar, Denetim Merkezi’ni açarak hangi uygulamanın donanımı kullandığını doğrudan görebiliyor.

GÜVENLİK SİSTEMİ KAPATILAMIYOR

Android ve iOS’ta yeşil nokta göstergesini tamamen devre dışı bırakmak mümkün değil. Sistem, kullanıcı güvenliği için sürekli aktif çalışıyor. Kontrol edilebilen tek alan, uygulama izinleriyle sınırlı.

Android kullanıcıları Ayarlar > Gizlilik veya Uygulamalar menüsünden kamera ve mikrofon izinlerini uygulama bazlı kapatabilirken, iPhone kullanıcıları Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik bölümünden benzer düzenlemeyi yapabiliyor. Ancak izin kapatıldığında ilgili uygulamanın video çekme veya ses kaydı özellikleri çalışmayabiliyor.