Herkesten nasıl yazılır? Herkesten mi herkesden mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük yaşamdaki iletişim esnasında hem konuşma dilinde hem de yazılı dilde binlerce kelime kullanılır. Herkesten ifadesi de Türkçede çok fazla kullanılan ifadeler arasında yer alır. Bu sözcüğün çok fazla kullanılmasına rağmen hem yazı dilinde hem de telaffuz dilinde hatalar yapılır. Hatalı yazılan kelimeler hâliyle yanlış bir şekilde telaffuz edilir. Bu durumu önlemek için Türk Dil Kurumunun internet ortamındaki kelime sorgulama hizmeti sunan internet sitesine erişilebilir. Bu sayede herkesten gibi yazımı kafa karıştıran tüm kelimelerin doğru yazım biçimlerine kolayca ulaşmak mümkündür.

Herkesten nasıl yazılır?

Herkesten TDK sözlüklerinde geçmeyen ancak “herkes tarafından” anlamlarında kullanılan bir ifadedir. Herkesten ifadesi doğru yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün söylenişinde ve yazımında yanlış ifadelerden kaynaklı olarak hatalı yazıldığı görülür. Bu ifadenin doğru yazım şeklini merak edenlerin en çok sorduğu soru ise ifadenin herkesten mi herkesden mi biçiminde yazılması gerektiğidir. Herkesten ifadesinin doğru yazım şekli ''herkesten'' olarak doğru kabul edilir. TDK tarafından belirtilen kullanımı dışındaki yazım şekilleri imla hatası olarak nitelendirilir.

Herkesten doğru yazılışı

Türkçe ortaya çıktığı tarihten bu yana pek çok dil ve kültürle etkileşime girmiş ve binlerce yeni sözcüğü bünyesine eklemiştir. Bu kelimeler halk arasında da çok fazla kullanılan sözcüklerdir. Genellikle ses olayları yaşanan bu tür sözcüklerin telaffuzunda ve yazım biçiminde hatalar yapıldığı görülür. Kelimelerin yazımı konusunda doğru zannedilen, ancak hatalı yazılan birçok kelime bulunur. Bu kelimelerden bir tanesi de ‘herkesten’dir. Bu tür ifadelerin hatalı yazım şekilleri özellikle internet mecralarında çok fazla görülür. Yaygınlaşan imla hatalarından oluşan bilgi kirliliğini önleyebilmek için kelimelerin doğru ifade biçimlerini öğrenmek gerekir. Buna göre herkesten yazımı ‘herkesten’ şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir:

Herkesten (Doğru kullanım)

Herkesden (Yanlış kullanım)





