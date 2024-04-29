EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Herkesten nasıl yazılır? Herkesten mi herkesden mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Herkesten nasıl yazılır? Herkesten mi herkesden mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.04.2024 16:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe ögeleri kurallara uygun bir şekilde yazmak ve ifade etmek oldukça önemlidir. İnsanlar, kendilerini ifade edebilmek için sözcükleri kullanırlar. Cümleleri oluşturan sözcüklerin yanlış yazılması, anlamı bozuk cümlelerin oluşmasına sebep olur. Anlam bozulmaları yaşamamak için sözcüklerin doğru yazılışlarını bilmek gerekir. Yazımında sıklıkla hata yapılan kelimelerden biri herkesten sözcüğüdür. Peki, herkesten nasıl yazılır?

Günlük yaşamdaki iletişim esnasında hem konuşma dilinde hem de yazılı dilde binlerce kelime kullanılır. Herkesten ifadesi de Türkçede çok fazla kullanılan ifadeler arasında yer alır. Bu sözcüğün çok fazla kullanılmasına rağmen hem yazı dilinde hem de telaffuz dilinde hatalar yapılır. Hatalı yazılan kelimeler hâliyle yanlış bir şekilde telaffuz edilir. Bu durumu önlemek için Türk Dil Kurumunun internet ortamındaki kelime sorgulama hizmeti sunan internet sitesine erişilebilir. Bu sayede herkesten gibi yazımı kafa karıştıran tüm kelimelerin doğru yazım biçimlerine kolayca ulaşmak mümkündür.

Herkesten nasıl yazılır?

Herkesten TDK sözlüklerinde geçmeyen ancak “herkes tarafından” anlamlarında kullanılan bir ifadedir. Herkesten ifadesi doğru yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün söylenişinde ve yazımında yanlış ifadelerden kaynaklı olarak hatalı yazıldığı görülür. Bu ifadenin doğru yazım şeklini merak edenlerin en çok sorduğu soru ise ifadenin herkesten mi herkesden mi biçiminde yazılması gerektiğidir. Herkesten ifadesinin doğru yazım şekli ''herkesten'' olarak doğru kabul edilir. TDK tarafından belirtilen kullanımı dışındaki yazım şekilleri imla hatası olarak nitelendirilir.

Herkesten doğru yazılışı

Türkçe ortaya çıktığı tarihten bu yana pek çok dil ve kültürle etkileşime girmiş ve binlerce yeni sözcüğü bünyesine eklemiştir. Bu kelimeler halk arasında da çok fazla kullanılan sözcüklerdir. Genellikle ses olayları yaşanan bu tür sözcüklerin telaffuzunda ve yazım biçiminde hatalar yapıldığı görülür. Kelimelerin yazımı konusunda doğru zannedilen, ancak hatalı yazılan birçok kelime bulunur. Bu kelimelerden bir tanesi de ‘herkesten’dir. Bu tür ifadelerin hatalı yazım şekilleri özellikle internet mecralarında çok fazla görülür. Yaygınlaşan imla hatalarından oluşan bilgi kirliliğini önleyebilmek için kelimelerin doğru ifade biçimlerini öğrenmek gerekir. Buna göre herkesten yazımı ‘herkesten’ şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Herkesten (Doğru kullanım)
  • Herkesden (Yanlış kullanım)
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenlenme yolda: 'Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim'Düzenlenme yolda: 'Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim'
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladıMEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı
Canlı yayında Erdoğan’ın sözleri hatırlatıldı ama… Şaşırtan çıkışCanlı yayında Erdoğan’ın sözleri hatırlatıldı ama… Şaşırtan çıkış
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!

Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!

MHP'den ses getirecek hamle! 'Ahlaksız paylaşımlara' dikkat çekti

MHP'den ses getirecek hamle! 'Ahlaksız paylaşımlara' dikkat çekti

Banka müdürüne mermili tehdit! '115 bin Euro vermezsen...'

Banka müdürüne mermili tehdit! '115 bin Euro vermezsen...'

Altay Bayındır, Süper Lig devine haber yolladı!

Altay Bayındır, Süper Lig devine haber yolladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.