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Herkül: Efsane Başlıyor ne zaman çekildi? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?

04.08.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkül: Efsane Başlıyor filminin yönetmenliği Renny Harlin'e ait. Televizyon ekranlarında da yerini alan film hakkında detaylar merak konusu oldu. Herkül: Efsane Başlıyor fantastik ve aksiyon türündeki bir filmdir. Peki Herkül: Efsane Başlıyor ne zaman çekildi? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Herkül: Efsane Başlıyor ne zaman çekildi? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?

Herkül: Efsane Başlıyor filminde mitolojik kahraman Herkül'ün hikayesi işleniyor. 2014 yapımı filmin başrollerini Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan paylaşıyor. Peki Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir? İşte detaylar...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NEDİR?

Antik Yunan’da bir kraliçe, Kral’ın gaddar yönetiminin devrilmesi ve yoksulluk içindeki halkın barışa kavuşması vaadiyle Tanrı Zeus’un şehvetine yenik düşer ve sonrasında hamile kalır. Bu birliktelikle dünyaya gelen Herkül, kendi kaderinden ve gerçek kimliğinden bihaberdir. Onun hayatını adayacağı tek tutkusu, sevgilisi Girit Prensesi Hebe’dir. Fakat Hebe, Herkül’ün kardeşi ile evlendirilecektir. Yarı Tanrı Herkül, gerçek kimliğini ve asıl amacını öğrenince bir seçim yapmak zorunda kalır: Ya gerçek aşkını da alıp kaçacaktır ya da kaderinin gereğini yaşayıp, gerçek bir kahraman olacaktır...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI

Kellan Lutz - Herkül
Mariah Gale - Kakia
Gaia Weiss - Hebe
Scott Adkins - Amfitriyon
Luke Newberry - Agamemnon
Spencer Wilding - Humbaba
Roxanne McKee - Alkmene
Kenneth Cranham - Lucius
Liam Garrigan - İfiklis
Sarai Givaty - Saphirra
Liam McIntyre - Sotiris
Richard Reid - Okçu
Rade Šerbedžija - Chiron
Bashar Rahal - Tabur komutanı
Johnathon Schaech - Tarak
Jukka Hilden - Creon


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herkül efsane başlıyor
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