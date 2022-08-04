Herkül: Efsane Başlıyor ne zaman çekildi? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?

Herkül: Efsane Başlıyor filminde mitolojik kahraman Herkül'ün hikayesi işleniyor. 2014 yapımı filmin başrollerini Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan paylaşıyor. Peki Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir? İşte detaylar...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NEDİR?

Antik Yunan’da bir kraliçe, Kral’ın gaddar yönetiminin devrilmesi ve yoksulluk içindeki halkın barışa kavuşması vaadiyle Tanrı Zeus’un şehvetine yenik düşer ve sonrasında hamile kalır. Bu birliktelikle dünyaya gelen Herkül, kendi kaderinden ve gerçek kimliğinden bihaberdir. Onun hayatını adayacağı tek tutkusu, sevgilisi Girit Prensesi Hebe’dir. Fakat Hebe, Herkül’ün kardeşi ile evlendirilecektir. Yarı Tanrı Herkül, gerçek kimliğini ve asıl amacını öğrenince bir seçim yapmak zorunda kalır: Ya gerçek aşkını da alıp kaçacaktır ya da kaderinin gereğini yaşayıp, gerçek bir kahraman olacaktır...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI

Kellan Lutz - Herkül

Mariah Gale - Kakia

Gaia Weiss - Hebe

Scott Adkins - Amfitriyon

Luke Newberry - Agamemnon

Spencer Wilding - Humbaba

Roxanne McKee - Alkmene

Kenneth Cranham - Lucius

Liam Garrigan - İfiklis

Sarai Givaty - Saphirra

Liam McIntyre - Sotiris

Richard Reid - Okçu

Rade Šerbedžija - Chiron

Bashar Rahal - Tabur komutanı

Johnathon Schaech - Tarak

Jukka Hilden - Creon



