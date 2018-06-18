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Hernan Crespo: Messi bir Maradona değil!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Arjatnin'in unutulmaz golcülerinden Hernan Crespo, Lionel Messi'nin milli takımda arkadaşlarından yeterli desteği göremediğini savundu.

Hernan Crespo: Messi bir Maradona değil!

Arjantin, Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalarak hayâl kırıklığı yaratmış, Lionel Messi de bir penaltı kaçırmıştı.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Crespo, "Elbette hepimiz Messi'den çok şey bekliyoruz. Ama Messi, bir Maradona değil. Tek başına Dünya Kupası kazandıramaz. Bunu önce tüm Arjantinliler, sonra da Messi'nin tüm takım arkadaşları anlamak zorunda. Doğru şartlar altında, doğru ortamda o bir fenomen. Mesela Barcelona'da... Aksi durumlarda ise zorlanıyor." dedi.

Crespo, Messi'nin takım arkadaşlarını da eleştirirken, "Söyleyin bana, Messi, İzlanda maçında hangi takım arkadaşından yeterli desteği gördü? Di Maria, bir kez bile adam eksiltemedi. Orta saha, yeterli desteği sağlayamadı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası lionel messi Hernan Crespo

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